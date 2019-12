Gifhorn

Große Freude herrschte bei Alexander Michel (links) und Reinhard Jung (rechts) vom Vorstand der Hospizstiftung, als Heiko Mennenga vom gleichnamigen Baugeschäft sie mit einem Spendenscheck über 2000 Euro überraschte. „Wir haben auf einen Teil der sonst üblichen Weihnachtspräsente für unsere Kunden verzichtet und darauf hingewiesen, dass das so gewonnene Geld an die Hospizstiftung geht“, so der Unternehmer, der den Betrag aufrundete. „Jeder große und kleine Betrag bringt uns dem Ziel näher, mit den Baumaßnahmen im Frühjahr 2020 starten können“, erklärte Jung. Seinem Dank schloss sich Michel an: „Ohne die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger sind soziale Projekte dieser Art kaum realisierbar. Wir brauchen noch viele Spenden, damit das Hospiz Haus vollendet werden kann.“

Von unserer Redaktion