Ganz schön lange schon versetzte Corona besonders Familien in Gifhorn in den Ausnahmezustand. Ein bisschen Abwechslung gefällig? Die AZ hat Experten nach Tipps gefragt, welche Beschäftigung Spaß macht. Die Kita Am Gajenberg in Meinersen verrät heute, wie Bücher die Langeweile vertreiben können.