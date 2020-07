Meinersen

Wie der Landrat Dr. Andreas Ebel am Dienstagabend mitteilte, sind alle auf Corona getesteten Kontaktpersonen des infizierten Achtklässlers aus Meinersen gesund. Sämtliche Abstriche fielen negativ aus.

Das Gesundheitsamt Gifhorn hat die Kontaktpersonen der betroffenen achten Klasse der Hauptschule in Meinersen am Montag getestet beziehungsweise je nach Wohnort der Kontaktperson an die zuständigen Gesundheitsämter übermittelt. Demzufolge bleibt es bei den insgesamt 169 bekannten Fällen im Landkreis Gifhorn.

Anzeige

Von der AZ-Redaktion