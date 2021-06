Meiner Polizisten kontrollieren im Landkreis Gifhorn: Mehrere Temposünder gestellt

In Isenbüttel und Leiferde, waren sie unterwegs, und bei Meine: Am Mittwoch kontrollierten Meiner Polizeibeamte den Verkehr im Landkreis Gifhorn. Hier die Bilanz.

Geschwindigkeitsüberwachung: So wie auf dem Bild am Montag gab es auch am Mittwoch wieder an mehreren Stellen im Landkreis Gifhorn Kontrollen der Polizei. Quelle: Lea Rebuschat