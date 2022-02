Die Gerichte sind gekocht, die Punkte sind vergeben: In der Kabel-Eins-Kochshow „Mein Lokal, Dein Lokal“ hat das Gifhorner Lokal „Alte Ziege“ alles gegeben. Was sagt Inhaberin Nicole Rudbach zur Bewertung durch Sternekoch Mike Süsser? Wir haben die Sendung mit ihr verfolgt – vor dem Finale am Freitag steigt die Spannung.