„Mein Lokal, Dein Lokal“: Fernseh-Dreh in Gifhorns Alter Ziege mit Spitzenkoch Mike Süsser

Gifhorn

Keine Angst vor vier Gastronomen aus Hannover, Peine und Eldingen hat die Gifhorner Wirtin Nicole Rudbach: Sie tritt mit ihrem Bar-Restaurant- und Brasseriekonzept „Alte Ziege“ in der TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ bei Kabel Eins selbstbewusst auf.

„Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ ist eine erfolgreiche Doku-Soap, die montags bis freitags um 17.55 Uhr auf Kabel Eins im Fernsehprogramm ausgestrahlt wird. Jede Woche wird eine Stadt oder Region mit fünf unterschiedlichen gastronomischen Konzepten vorgestellt. Nicht ohne den Spitzenkoch Mike Süsser, der als Gesicht der Sendung und ebenso erfahrener wie kritischer Koch-Profi wertvolle Tipps und Tricks Preis gibt.

„Alle waren sich einig, dass es sicher interessant sein wird“

Und so besuchte Süsser auch Nicole Rudbach in Gifhorn und erkundigte sich nach der Brasserie-Speisekarte der Alten Ziege. Nicht ohne Köchin Rena Kaiser über die Schulter zu schauen, denn sie ist eigentlich für die Küche des Hauses verantwortlich. „Als wir angefragt wurden, wollte ich erst nicht mitmachen und erst mal Rücksprache mit meinem Team halten. Zumal wir uns nicht als klassisches Restaurant sehen. Aber alle waren sich einig, dass es sicher interessant sein wird“, so Rudbach, die auch auf die Unterstützung ihrer Gäste bauen konnte.

Die „Alte Ziege“ wurde im Oktober 2018 eröffnet und bereits zweimal in den Lockdown geschickt. Im Alltagsgeschäft versteht sich die Ziege als Brasserie mit Kleinigkeiten und Gerichten für jeden Geschmack, hat aber ihren Schwerpunkt im Veranstaltungsgeschäft.

Zu gewinnen gibt es 3000 Euro und einen goldenen Teller

Im ultimativen Küchen-Konkurrenzkampf besuchen sich die jeweiligen Vertreter der Lokale über fünf Tage hinweg gegenseitig, speisen à la Card und verteilen im Anschluss Punkte für Qualität, Preis-Leistung, Ambiente und Service. Ob urige Kneipe, hippe Pizzeria, feuriger Spanier oder nobles Sternerestaurant, jedes Konzept soll für sich stehen und sich von der allerbesten Seite präsentieren. Und so gingen die teilnehmenden Gastronomen aus dem Restaurant Cuchillos in Hannover, dem Café Couture in Peine, dem Ristorante Mediterrano in Eldingen und der Trattoria Ciao Ciao in Hannover sowie der Alten Ziege in Gifhorn gemeinsam in den Wettkampf, bei dem es 3000 Euro und einen goldenen Teller zu gewinnen gibt.

Dreh für "Mein Lokal, Dein Lokal": Gastronomen aus Hannover, Eldingen und Peine stellten sich dem Wettkampf in der Alten Ziege in Gifhorn. Quelle: Siegfried Glasow

Täglich fanden die Dreharbeiten von 8 Uhr bis spät abends an einem anderen Ort statt. „Es war wahnsinnig anstrengend, denn wir waren über 16 Stunden am Dreh“, so Rudbach, die sich auch bei ihrer Köchin Rena Kaiser und ihrem gesamten Team für die Ausdauer und Unterstützung bedankt.

Auf die Teller kommt eine Rundreise durch Europa

Was letztlich auf die Teller kam, darf nicht verraten werden. „Mit unserer Brasserie-Karte bieten wir eine Rundreise durch Europa an“, konnte Nicole Rudbach bereits andeuten. Nun, man darf gespannt sein, was am Ende dabei herausgekommen ist, denn die Beiträge werden im Februar 2022 bei Kabel Eins gesendet. „Wir haben untereinander sehr viel Fachwissen ausgetauscht und auch von Mike Süsser, der uns in jeder Form gut beraten hat, wertvolle Anregungen bekommen. Leider habe ich in der ganzen Aufregung versäumt, für mein Team Autogramme vom Spitzenkoch Süsser zu bekommen, aber ein Erinnerungsfoto tut es ja auch“, so Rudbach.

Von Siegfried Glasow