„Mein Lokal, Dein Lokal“: Am Ende fließen Tränen

Gifhorn

Am Ende brach die Köchin Rena Kaiser von der Brasserie „Alte Ziege“ in Gifhorn in Tränen aus: Profi-Koch Mike Süsser gab ihr in der Kochsendung auf Kabel 1 „Mein Lokal, Dein Lokal“ in der Endbewertung nur 4 Punkte. Hatten Geschäftsführerin Nicole Rudbach und sie nach dem Urteil ihrer vier Kollegen mit 27 Punkten noch auf dem dritten Platz gelegen, rutschten sie nun mit Süssers vernichtendem Kommentar auf den fünften und letzten Platz ab – zu sehen war das am frühen Freitagabend.

Der Betreiber einer Kochschule in Österreich und Buchautor hatte einst vom Gault Millau 16 von 20 Punkte erhalten und wurde dafür ausgezeichnet. Sterne hat der Spitzenkoch bisher nicht erkocht, dafür aber im Fernsehen an vielen Reality-Shows teilgenommen – bis 2014 war er auf RTL2 in „Die Kochprofis – Einsatz am Herd“ zusehen, seither moderiert er „Mein Lokal, Dein Lokal“.

Hatte viel auszusetzen an der „Alten Ziege“: Fernsehkoch Mike Süsser. Quelle: Benedikt Müller

Die Gewürze entsprachen nicht den Wünschen des Fernsehkochs

In Gifhorn gab Süsser in der Alten Ziege ein einstündiges Stelldichein und erwartete in der Brasserie ein kleines gemütliches Restaurant mit französischen Spezialitäten. Im deutschen Sprachraum ist Brasserie allerdings schlicht mit Brauhaus oder Braustube zu übersetzen, und so hatte Rudbach einst diese Bezeichnung für ihr Gasthaus mit Veranstaltungen aller Art gewählt.

Da fiel natürlich das einzige Gericht, das Süsser in der Alten Ziege verspeiste, gleich durch die Kritik: ein Jägerschnitzel mit Champignon-Sauce. Zumal Rena Kaiser Gewürze dazu gab, die nicht den Wünschen Süssers entsprachen. Das verunsicherte die Köchin anscheinend während des ganzen Drehtages in Gifhorn und führte zu einigen Kritikpunkten der anwesenden Gastronomen.

Die herbe Kritik von Mike Süsser löste Tränen aus

Mit den Nachspeisen versuchte die Köchin noch einmal ordentlich zu punkten, was aber leider auch misslang. Die herbe Kritik, die Rudbach und Kaiser am Ende von Süsser einstecken mussten, brachte das Fass schließlich zum Überlaufen.

Trotzdem will Nicole Rudbach weiterhin an ihrem Konzept festhalten, eine überschaubare Speisekarte für ihre Gäste vorhalten und Veranstaltungen aller Art durchführen, soweit es die Corona-Bedingungen zulassen. Nach der vorgegebenen langen Winterruhe und den jetzt angekündigten Lockerungen wird das Lokal wieder zu den normalen Öffnungszeiten von Donnerstag bis Sonnabend öffnen. Aus den Erfahrungen, die sie während des Wettbewerbes bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ mit allen vier Kollegen gemacht hat, will sie ihre eigenen Schlüsse ziehen und nicht mehr lange darüber nachdenken.

Gewinner ist Nico Franceschini vom Ristorante „Mediterrano“ in Eldingen

Ihre besonderen Glückwünsche gingen an den Sieger von „Mein Lokal, Dein Lokal“, Nicola (Nico) Franceschini vom Ristorante „Mediterrano“ in Eldingen, der insgesamt 39 Punkte verbuchen konnte und dafür das Preisgeld von 3000 Euro und den Goldenen Teller überreicht bekam.

Es folgten das Café Couture aus Peine und die Trattoria Ciao Ciao aus Hannover mit je 37 Punkten sowie das Restaurant Cuchillos ebenfalls aus Hannover mit 34 Punkten.

Von Siegfried Glasow