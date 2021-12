Gifhorn

Die Zeit der Jahresrückblicke hat begonnen. Mein Audio-Streamingdienst hat mir bereits vor Augen geführt, mit welcher Musik ich meine Ohren dieses Jahr gefüttert habe. Sogar erfasst, wie viele Stunden, Minuten und Sekunden ich mit Musikhören verbracht habe. Das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, welchen Dingen ich meine Zeit sonst noch so gewidmet habe. Zuerst sind mir alle Aktivitäten eingefallen, die ich nicht gemacht habe. Entgegen meiner sonstigen Gewohnheit, habe ich kein einziges Konzert und auch kein Festival besucht. Nur ein einziges Mal, und auch das ist sehr untypisch für mich, war ich in einer Großstadt und habe das gemacht, was man Stadtbummel nennt. Das war in Berlin. Vordergründig war ich der Umzugstransport für meine Tochter. Der Stadtbummel war insofern nur Beiwerk, für mich aber dennoch ein Highlight des Jahres. Denn ich war nur auf wenigen Geburtstagen zu Gast, bin nicht in den Urlaub gefahren und über keinen Weihnachtsmarkt geschlendert. Kurz: Ich habe mich überwiegend in meinem ländlichen Umfeld aufgehalten. Die Begründung liegt in einem Mix aus Pandemie und Hunde-Neuzugang.

Darum ist 2021 das Jahr des Hundes

Müsste ich dem Jahr 2021 einen Namen geben, würde ich es für mich als Jahr des Hundes betiteln. Es hat damit begonnen, dass ich mich drei Monate lang von meinem Doggen-Rüden verabschieden musste. Weiter ging es damit, dass ich ebenso lange damit gerungen habe, ob es einen Nachfolger geben soll. Es gipfelte im Sommer mit dem Einzug eines Hundes – außer mir hatte quasi niemand daran gezweifelt. Seitdem bin ich mit der Mensch-Hund-Teamwerdung beschäftigt. Ich weiß, dass dieser Prozess andauert, bis dass der Tod uns scheidet.

Damit gleicht er im Grunde dem jeder menschlichen Beziehung. Es ist ein dauerhaftes Abstimmen und Justieren. Gegenseitig werden Charakter-Studien vorgenommen, Grenzen ausgelotet und Kompromisse gemacht. Dabei wird beiderseitig die Geduld auf eine harte Probe gestellt. Fast ein bisschen, wie bei dem Corona-Impf-Thema. Klingt, als hätte es nichts miteinander zu tun. Aber es hat ja immer alles mit allem zu tun. Die intensive Beschäftigung mit dem Hund und die Tatsache, dass ein Junghund noch lernen muss, alleine zu Hause zu bleiben, hat dazu geführt, dass ich mich über alle Maßen coronakonform verhalten habe. Soll heißen, ich habe sehr viel Zeit zu Hause mit sehr wenigen Kontakten verbracht.

In Folge dessen bin ich wenig Auto gefahren, was ich in Sachen Klimaschutz als kleinen Pluspunkt notiere. Mit Junghund an meiner Seite, hielt sich auch mein Bedürfnis nach neuer Kleidung in Grenzen. Auf matschigen Feldwegen waren die Sachen aus dem Schrank noch voll okay. Nachhaltigkeit – check! Eigentlich hatte ich ja die Absicht, den Hund zu einem gesellschaftskompatiblen Wesen zu erziehen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es irgendwie andersrum gelaufen ist.

