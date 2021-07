Gifhorn

Der Sommer war für mich, vor der Corona-Pandemie, immer fest mit dem Besuch von Festivals verknüpft. Entsprechend groß war meine Festival-Sehnsucht schon im vergangenen Jahr. Und wenngleich ich meine Hoffnung vor einigen Monaten noch einmal vertröstet habe, blieb die Sehnsucht bestehen. Mir fehlte einfach alles, was so ein Festival-Erlebnis mit sich bringt. Nicht nur die Musik und die Ausgelassenheit, der gemeinsame Umgang mit Hitze oder Dauerregen, sondern sogar die Campingplatz-Übernachtung. Es hat eine gewisse Romantik, sich im zum Bett ausstaffierten Kombi oder VW-Bus eine Tüte Cracker, Käse und Rotwein zu teilen und bis in den Morgen hinein zu quatschen, um dann nach viel zu kurzem Schlaf mit Keksen und Kaffee weiterzumachen. Und ja, ich gebe es zu: Es ist absurd, sich nach vollgekrümelten Decken und Schlaflosigkeit zu sehnen.

Der Wunsch nach einem Festival-Besuch ist dann auch ziemlich in den Hintergrund getreten. Ein junger Hund aus dem Tierschutz ist bei mir eingezogen. Genau wie ein Welpe, muss er sich erst an seine neue Umgebung und die neuen Menschen gewöhnen. Es stand also nicht mehr zur Debatte, überhaupt irgendwohin zu fahren. Weder alleine, noch mit Hund. Denn der junge Rüde ist skeptisch, wenn es darum geht, in ein Auto zu steigen. Vermutlich hat er, wann immer er ein Auto betreten hat, seinen vormals gewohnten Ort niemals wiedergesehen.

„Da war es, das Festival-Feeling, das ich so vermisst hatte“

Eine Erfahrung, die mich diesem Transportmittel gegenüber ebenfalls skeptisch machen würde. Rein ins Auto und zack – schon wieder woanders. Als wir das erste Mal eine Autofahrt mit ihm machen wollten, bockte er an der Leine so sehr, dass wir eine gute halbe Stunde und eine Tüte Leckerlis brauchten, um ihn ins Innere des Wagens zu lotsen. Auch beim nächsten Mal war es nicht besser. Also parkte ich mein Auto auf dem Grundstück, öffnete alle Türen und trainierte mit Hilfe von leckeren Bissen das Einsteigen. Die holte sich der Junghund, sprang aber sofort wieder hinaus.

Im nächsten Schritt wollte ich das Bleiben im Auto üben. An einem sommerlichen Abend klappte ich die Rücksitzbank um und legte mich mit Leckerlis ins Auto. Es dauerte nicht lange, da lag der Hund neben mir und schlief entspannt ein. Meine Tochter, die extra wegen des Hundes nach Hause gekommen war, kroch mit einer Decke und einer Schale Chips und Cracker zu uns. Mein Mann brachte uns schließlich Wein ans Auto und setzte sich, halb im Innenraum, halb auf der hinteren Stoßstange, dazu. Wir machten uns Musik an. Nur leise, um den schlafenden Hund nicht zu erschrecken. Und dann redeten wir stundenlang, aßen Cracker und tranken Wein – zu dritt mit Hund zusammengequetscht im Inneren meines Kombis. Da war es, das Festival-Feeling, das ich so vermisst hatte. Mitten in meinem eigenen Garten. Manchmal kann es so einfach sein, eine Sehnsucht zu stillen.

Von Anke Weber