Ahnsen

Auch in schwierigen Zeiten nicht diejenigen vergessen, denen es nicht so gut geht. Das ist das Motto von Torsten Hacke. Der Ahnser Bäckermeister spendet deshalb 1000 Euro an die AZ-Aktion „Helfen vor Ort“. Vorsitzende Nina Siebert nahm den symbolischen Spendenscheck entgegen.

Seit dem 1. Juli gilt coronabedingt auch für Bäckereien der reduzierte Mehrwertsteuersatz. Neue Preisschilder drucken, die neuen Preise ins System eingeben – der Aufwand ist zu groß für die winzigen Beträge, die Hackes Kunden sparen würden. Stattdessen gibt der Bäckermeister das Geld lieber an Bedürftige aus dem Kreis Gifhorn weiter – und spendet es an die AZ-Aktion „Helfen vor Ort“. 1000 Euro sind so zusammen gekommen.

Anzeige

„Wir sind dankbar dafür, dass Torsten Hacke auch in schwierigen Zeiten an uns denkt. Das ist nicht selbstverständlich“, freute sich Helfen-vor-Ort-Vorsitzende Nina Siebert bei der Spendenübergabe. Diese fand in dem Raum statt, in dem Torsten Hacke seine gläserne Backstube eröffnet. Noch ist dort Baustelle. Ab Ende kommender Woche können die Kunden dann ihm und seinem Team bei der Arbeit zuschauen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Mir ist es wichtig, dass das Geld in der Region bleibt“, sagte Torsten Hacke – denn helfen ist für ihn selbstverständlich.

Von Christian Albroscheit