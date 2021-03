Gifhorn

Seit Dienstagnachmittag haben Gifhorner einen Anlaufpunkt, wenn sie ohne Symptome einmal pro Woche freiwillig und kostenlos einen Corona-Test an sich vornehmen lassen wollen. Das Testzentrum im Mehrgenerationenhaus im Georgshof hat seinen Betrieb aufgenommen.

Seit zehn Minuten wartet Ingrid Goldhorn auf Einlass, so lange, wie sie überhaupt von zuhause aus zum Georgshof braucht. Sie ist die erste Kandidatin, pünktlich um 17 Uhr da, braucht aber noch etwas Geduld, weil sie der Gruppe Offizieller von Landkreis und Dachstiftung Diakonie beim Fototermin noch schnell den Vortritt lässt. Ein besonderer Anlass für einen Test – wie etwa ein Besuch – besteht bei ihr nicht. Sie will es einfach so für sich machen, und: „Für mich und für die anderen auch.“

Fieberkontrolle: Schon beim Eintritt geht das Schnelltestzentrum im Georgshof auf Nummer sicher. Wer positiv ist, muss sofort in häusliche Quarantäne. Quelle: Sebastian Preuß

Dann ist sie dran. „Herzlichen Glückwunsch“, begrüßt sie Marianka von Magnis vom Team des Mehrgenerationenhauses, als Goldhorn nach der obligatorischen Fieberkontrolle ihren Fragebogen in Empfang nimmt. Wenig später steht Dennis Misselhorn vor der Tür, der zweite Angemeldete an diesem Nachmittag. Er hat einen Anlass: „Ich will zu meinem Bruder. Der legt da Wert drauf, also machen wir das.“ Dafür habe er es am Telefon 20 Mal versucht, bis er durchgekommen sei. Eigentlich ist die Zusammenkunft erst am kommenden Wochenende, aber mit einem anderen Termin habe es nicht geklappt. Und Selbsttests seien leider gerade ausverkauft.

So gibt es einen Termin im Testzentrum Die freiwilligen Schnelltests im Mehrgenerationenhaus im Georgshof finden dienstags und donnerstags jeweils von 17 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr statt. Voraussetzung: Testwillige müssen symptomfrei sein und sich vorher unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11 anmelden, was täglich zwischen 11 und 14 Uhr möglich ist. Sollte ein Test positiv ausfallen, muss sich die getestete Person unverzüglich in häusliche Quarantäne begeben. Das Ergebnis geht an das Gesundheitsamt, ein PCR-Test folgt.

13 weitere Angemeldete werden laut von Magnis an diesem Abend noch kommen. Das Testzentrum starte erst einmal vorsichtig mit 15 Angemeldeten in einem Abstand von 15 Minuten. Dieser soll auf zehn Minuten schrumpfen, um mehr Menschen ein Angebot machen zu können. „Wir haben pro Tag 70 bis 80 Anrufe von Menschen, die getestet werden wollen.“

Schnelltestzentrum im Georgshof: Das Mehrgenerationenhaus macht den Anfang, soll aber nicht allein bleiben im Kreisgebiet. Quelle: Sebastian Preuß

„Wir haben etliche Körbe bekommen“

Das ist dem Landkreis Gifhorn bewusst. „Die ganze Kreisverwaltung ist schwer dabei, Anbieter zu finden“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel bei der offiziellen Eröffnung des Testzentrums im Georgshof, das nicht allein bleiben soll. „Wir haben etliche Körbe bekommen.“ Doch vier bis sechs Anbieter hätten durchaus Interesse signalisiert. Der Landkreis wolle nun Kontakt zu den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Kommunen vermitteln, wo die Anbieter dann Testzentren betreiben sollen. In Planung ist auch ein Drive-In im Gifhorner Stadtgebiet, so Ebel. „Der Schützenplatz ist es nicht.“

Stadt Gifhorn: Ratsweinkeller bleibt im Angebot Die Stadt Gifhorn hält am Angebot fest: Der Ratsweinkeller steht weiterhin als Testzentrum zur Verfügung, teilte sie auf AZ-Anfrage mit. „Wir haben unsere Bemühungen nicht eingestellt. Nach wie vor erreichen uns dazu Anrufe und Anfragen diverser Dienstleister. Weitere Begehungen haben stattgefunden, das Gesundheitsamt hat heute den Ratsweinkeller als Testzentrum freigegeben. Deshalb gehen wir weiterhin davon aus, dass dort getestet werden wird“, sagte Erste Stadträtin Kerstin Meyer am Dienstag. „Als Stadt ist uns weiterhin sehr daran gelegen, dass wir beim Testen schnell vorankommen und dass vor allem ein zeitlich umfangreiches Testangebot angeboten wird, um allen Gifhorner Bürgerinnen und Bürgern auch tatsächlich einen Schnelltest zu ermöglichen.“ Bislang seien 8 500 Euro Kosten angefallen, die bei Einrichtung eines Testzentrums erstattet würden.

Weitere Testzentren bereits in den kommenden Tagen?

Noch im Verlauf dieser oder Anfang kommender Woche sollen laut Ebel die ersten weiteren Testzentren an den Start gehen – wo, verraten er und der zuständige Kreisrat Rolf Amelsberg noch nicht. „Der administrative Aufwand ist größer als man denkt“, sagt Ebel.

Ingrid Goldhorn will auch die kommenden Wochen wieder vorbei schauen im Testzentrum. „Zumindest so lange ich nicht geimpft bin“, so die 72-Jährige. Einen Termin dafür habe sie noch nicht, aber das gehe sie jetzt auch an.

Von Dirk Reitmeister