„Mehr als ein Stück Stoff“: Gifhorner Mundschutz-Näherin ist überwältigt

Das hätte Christina Graumann nie und nimmer geahnt, als sie vor Tagen damit anfing, Mundschutz aus Stoff zu nähen. Eigentlich nur, weil sie im näheren Umfeld Menschen kennt, die gerade durch schwere gesundheitliche Zeiten gehen und sie so einen Minimalschutz herstellen kann. Dass die Marke Eigenbau nicht wirklich medizinischen Standards entspricht, ist ihr schon damals klar gewesen. Doch im Laufe der Woche stellte sich heraus, dass die Maskennot in ganz Deutschland inzwischen so groß ist, dass sich nun schon Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen aus dem Landkreis an sie wenden.

Der „Wahnsinn“ geht schon morgens los

Was sich binnen Tagen ereignet hat – die 48-Jährige kann es gar nicht fassen. „Es ist der Wahnsinn, so viele helfen, so viele bestellen." Schon kurz nach 7 Uhr gehe es inzwischen los. Getragen wird sie bei ihrer Akkordarbeit von vielen Helfern und netten Gesten. Kinder, die sich mit einem Bild bedanken, weil sie dank der Nähkünste von Christina Graumann endlich wieder ihre kranke Schwester treffen dürfen, ein Brief einer 80-Jährigen, die quer durch die Stadt fuhr, Stoff brachte und sich für den Einsatz der Gifhornerin bedankte. „Es ist so ein tolles Miteinander geworden", ist Graumann überwältigt.

Nachfrage steigt täglich

Nun hat sie schon fünf weitere Mitstreiter. Jeder leistet so viel wie er kann. Mit Stand am Freitagvormittag hat die Gifhornerin noch fünf voll geschriebene Seiten mit Bestellungen. Wie viele schon zustande kamen? „Keine Ahnung, es dürften so 200 sein.“ Auch Großbestellungen im Hunderterbereich gibt es von Pflegeeinrichtungen schon. Nach den AZ-Berichten habe sich sogar ein Fernsehteam gemeldet und wollte über die Aktion berichten. Dass sie ablehnte, entspricht ihrer Natur: Es gehe ja nicht um sie. „Da müssten dann so viele andere Helfer mit vor die Kamera", sagt sie bescheiden.

Es ist ein „Herzensding“

Sie bleibt bei ihrem Prinzip: Nähen ist kostenlos, weil es ihr „Herzensding" ist. Wer mag, legt bei Abholung der Maske eine Spende ins Einhorn. Die geht später an den Verein „Hand in Hand für Kinder der Region“ und die Gifhorner Tafel. Dass es inzwischen Trittbrettfahrer gibt, die genähten Mundschutz gewinnbringend verkaufen und sich dann auch noch als Teilnehmer der Nährunde von Christina Graumann ausgeben, macht die Gifhornerin richtig sauer. Und auch das gab es: Mindestens zwei Unbekannte nahmen sich Stoff und waren dann einfach verschwunden.

Ältere haben viel Redebedarf

Aber Christina Graumann zehrt von den vielen rührenden Momenten, dem Zuspruch und dem Zusammenhalt hilfsbereiter Gifhorner. Die Kunst- und Gestaltungstherapeutin erfährt auch, wie viele – vor allem ältere – Gifhorner gerade das Gespräch suchen, wenn sie ihre Bestellung aufgeben. Aktuell klinkt sie sich dafür in Absprache mit den Mitstreiterinnen sogar einmal aus der Produktion aus. „Das, was wir machen, ist mehr als ein Stück Stoff. Deshalb nehme ich mir die Zeit, wenn Senioren etwa darüber reden, wie bei ihnen gerade Kriegserinnerungen wach werden."

Alles wird zeitlich getaktet

Alle Abholer und Materialspender werden übrigens zeitlich abgestimmt, damit sich niemand vor der Tür begegnet. An jeden fertigen Mundschutz heftet Graumann sogar noch eine Klammer mit dem Wunsch „Bleib gesund". Für nicht mobile Gifhorner wird ganz pragmatisch ein Fahrdienst organisiert. Per Post zusenden, wie von einigen gefordert, das kann sie nicht leisten, sagt sie.

Das Schrägband wird knapp

So langsam wird jetzt wegen der immens gestiegenen Nachfrage das Schrägband knapp, mit dem die Masken hinter dem Kopf befestigt werden. Wer helfen kann: Christina Graumann hat eine eigene Facebook-Seite und ist dort über eine persönliche Nachricht schriftlich erreichbar, telefonisch unter der Handynummer (0 15 77) 89 59 780.

Danke für Material und die Geldspenden.

Hier gibt es die Nähanleitung

Übrigens: Wer Mundschutz nähen möchte, bei Youtube gibt es ein Video mit einer Anleitung:

An immer mehr Orten im Landkreis häufen sich inzwischen die dringenden Appelle, Mundschutz – auch selbst genähten – an Pflegedienste und Praxen zu spenden. Auch bei Maike Schröder von Parents for Future ist solch ein Hilferuf aufgelaufen. Die ambulante Pflegestation Bartels habe ab Montag keinen Mundschutz mehr, benötigt rund 180 Exemplare. „Parents for Future möchte hier helfen und sucht nun Nähbegeisterte, die aus ihren Resten zu Hause gefaltete Mundschutzmasken nach der Anleitung von Naehtalente.de nähen können." Sinnvolle Resteverwertung für die Gesundheit, so Schröder. Ihr ehrgeiziges Ziel: „Bekommen wir so 500 Masken zusammen?" Mit einer kurzen Info der eigenen Adresse an die email gifhorn@parentsforfuture.de werde dann eine Abholung fertiger Masken organisiert.

