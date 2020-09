Mehr als 1000 Schüler im Landkreis ohne Radprüfung: Verkehrswacht alarmiert

Landkreis Gifhorn

Es gehört im Landkreis Gifhorn seit Jahren zum Grundschul-Programm: Alle Viertklässler absolvieren eine Fahrradprüfung nach standardisierten Vorgaben. Doch wegen Corona fanden in diesem Jahr keinerlei Abnahmen statt. Nun sind die Mädchen und Jungen an weiterführende Schulen ohne Lehrgang. Eltern und einige Schulen haben sich nun Polizei und Verkehrswacht gewandt, damit die Schulungen nachgeholt werden. Aber wie soll das gehen, wer soll`s wo machen?

„Da müssen die Eltern in die Bresche springen“

Die Nachfrage ist da, das weiß auch Hans-Heinrich Kubsch vom Präventionsteam der Gifhorner Polizei. Das Dilemma seitens der Schulen ist ihm klar. Wegen Corona haben die Grundschulen passen müssen in Sachen Fahrradprüfung. Für weiterführende Schulen sei es nun wahrscheinlich schwierig, diese Aufgabe in den Schulalltag zu integrieren. Klar ist für ihn aber auch: Polizei und Verkehrswacht könnten diese Menge an Prüfungen nicht leisten. Für Kubsch eindeutig in der Pflicht: „Da müssen die Eltern in die Bresche springen.“ Unterstützen könnten Verkehrswacht und Polizei nach Kräften, jedoch nicht alle Schulen im Landkreis besuchen, sagt Kubsch.

Verkehrswacht will an einer Lösung arbeiten

Lutz Dietrich von der Kreisverkehrswacht ist das Problem der ausgefallenen Fahrradprüfungen ein großes. Hier würden wichtige Grundlagen gelegt fürs ganze spätere Leben. Er hat den Anspruch, nachträglich noch irgendwie das Manko zu beheben. Sinnvoll wäre dazu eine mobile Verkehrsschule. „Die gibt es aber leider nicht mehr“, bedauert Dietrich.

Sicher Radfahren: Einige Tipps für Eltern Wegen der Corona-Pandemie fanden in diesem Jahr keine Radprüfungen für Viertklässler statt. Auf einem Flyer gibt die Verkehrswacht Tipps, wie Eltern mit ihren Kindern üben können.Zunächst: Das Fahrrad sollte verkehrssicher sein. Üben auf ruhigen Plätzen sollte am Beginn stehen. Kinder sollten immer einen Helm tragen. Neben der Besprechung der wichtigsten Verkehrszeichen sollte auch klar gemacht werden, dass immer mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer gerechnet werden muss. Gleichzeitig sollten Kinder bedenken, dass sie ihrerseits Spurwechsel rechtzeitig im Blick haben und per Handzeichen ankündigen. Sinnvoll könnte auch eine gemeinsame Fahrt sein, um zu schauen, wie sicher das Kind ist. Zu beachten ist dabei ein genügender Sicherheitsabstand.

Ideen hat Dietrich schon. Schule, die keine geeigneten Platz haben, könnten etwa den Platz an der BBS 2 für den Parcours nutzen, Material und Prüfungsbögen hat die Verkehrswacht. Er möchte nun den Vorstand der Verkehrswacht zu einer Sondersitzung zusammen rufen. Denn trotz „erheblichem Aufwand“ hält er die Radprüfungen für unerlässlich.

Von Andrea Posselt