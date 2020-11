Gifhorn

Nach „Ist doch eh’ alles nur Blues“ von 2014 hat der Gifhorner Berko Härtel jetzt sein zweites Buch veröffentlicht: „ Max geht auf Reha“. Er selber hat das 197 Seiten starke Werk in die Kategorie „Satire“ einsortiert und schreibt von „zum Teil autobiografischen Erfahrungen“, die er da in bewusst zugespitzter Form frei nach dem Motto „Übertreibung veranschaulicht“ verarbeitet.

„ Max geht auf Reha“ schildert die Erlebnisse des Protagonisten während seines Kuraufenthalts. Dabei lässt Härtel nur wenige Klischees aus, schon die Überschrift des ersten Kapitels zeigt, wohin die Reise geht: „Das Unheil beginnt“. Der 57-jährige Autor erzählt darin, wie Max Konrad von seinem Onkologen – braun gebrannt, denn dank seines Berufs kann sich der Mediziner das Cabrio-Fahren leisten – zur Kur geschickt wird und mit welchen Vorstellungen der Patient diesen Kuraufenthalt verknüpft. Sehr positiv sind sie nicht.

Vom Muskelaufbautraining mit Hula-Hoop-Reifen

"Max geht auf Reha": Berko Härtel stellt sein zweites Buch vor. Quelle: privat

Eine Klinikleitung, die ans Militär erinnert, ein Tagesablauf, der mehr mit Drill als mit Erholung zu tun zu haben scheint, und esoterisch anmutende Anwendungen wie Muskelaufbautraining mit Hula-Hoop-Reifen und Reinkarnationskurse erwarten den Patienten auf seinem Weg zurück ins Berufsleben. Munter schreibt Härtel vor sich hin, die Klangfarbe des Textes reicht von skurril über absurd bis wahnwitzig, und mehr als einmal fragt sich der Leser, ob es nicht vielleicht doch der Realität entspricht, was Max da erlebt. Härtel gewährt Einblicke in die Lebens- und Gefühlswelten von Reha-Patienten, die infolge ihrer Erkrankung auf bizarre Heilmethoden setzen oder sich aus purer Verzweiflung der Realität entziehen.

In seinem Exposé zu der Neuerscheinung schreibt der Gifhorner: „Die Patienten verlieren ihr Gebiss in der Wassergymnastik, kämpfen mit Flatulenz beim Entspannungstraining, werden in der Psychotherapie dazu gebracht, ihre intimsten Gefühle mit einer Gruppe völlig Fremder zu teilen, und lernen beim Beckenbodentraining Muskeln kennen, von denen sie vorher noch nie etwas gehört hatten. Sie erfahren, dass die Tanztherapie nicht mit Musik von AC/DC funktioniert, lernen beim Kochkursus, dass Pastinaken keine bayerische Volksmusikkapelle sind, und werden bei der Sozialberatung darauf vorbereitet, dass der Gesetzgeber einer vorzeitigen Frühverrentung nicht zustimmen wird, so lange man noch über drei Stunden sitzen kann.“

Diese Fragen hätte sich der Protagonist Max ohne Reha nie gestellt

Na dann. Aber dem Patienten Max gelingt es doch, dank seiner satirischen, zynischen und humorvollen Betrachtung des Lebens seiner psychosomatischen Rehabilitation auch Positives abzugewinnen. Und vielleicht sogar Antworten zu finden auf Fragen, die er sich ohne Reha nie gestellt hätte. Wie beispielsweise der, was man tut, wenn man in der Fango-Packung eingepackt ist und die Nase kribbelt.

Härtel hat das Buch geschrieben für „Menschen, die selbst eine Reha absolviert haben oder denen eine bevorsteht“. Und für Menschen, die „gerne humorvoll satirische Erzählungen mit sozialkritischem Gegenwartsbezug lesen“. Der Text lässt sich einfach weglesen, ist unterhaltsam, wenn auch manchmal etwas überdreht. Aber das gibt der Gifhorner Autor auch gerne selber zu, beschreibt er sein Werk doch als eine teils absurde und groteske Erzählung, als Satire eben.

Alle Informationen auf einen Blick

„ Max geht auf Reha“ ist im November 2020 im EINBUCH Buch- und Literaturverlag Leipzig erschienen und kostet 14,40 Euro (ISBN 978-3-942849-96-8). Als E-Book ist das Buch im Verlag BoD Norderstedt unter der ISBN 978-3-752645-06-4 für 13,99 Euro erhältlich.

