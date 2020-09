Gifhorn

Seit Schulbeginn sind die Busse im Landkreis Gifhorn wieder deutlich voller geworden. Zu voll sind sie aber nicht, sagt VLG-Geschäftsführer Stephan Heidenreich. Das sieht die Grünen-Kreistagsfraktion anders und hat sich in einem offenen Brief an Landrat Dr. Andreas Ebel gewandt.

„Wer keine Maske dabei hat, wird nicht mitgenommen“, sagt Heidenreich. Bislang kontrollierten die Busfahrer die Fahrgäste beim Einstieg. „Vereinzelt gibt es Verweigerer, die sich vorzugsweise im hinteren Teil des Busses ihrer Maske entledigen“, berichtet der VLG-Geschäftsführer. Die Fahrer könnten das dann kaum wahrnehmen. Zunehmend würden auch Schüler beobachtet, die sich Atteste von zweifelhaften Internetärzten besorgen und dieses dann beim Einstieg vorlegen. „Wie wir zukünftig damit umgehen, ist noch in Klärung“, sagt Heidenreich.

Anzeige

Bei einer Kontrolle hat die Polizei keine Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt

Am Mittwoch hat die Polizei im gesamten Landkreis die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen kontrolliert. Von 10 bis 18 Uhr waren insgesamt 17 Beamte im Einsatz. Verstöße hat es laut Christoph Nowak von der Pressestelle nicht gegeben, auch nicht in Bussen zur Schülerbeförderung.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Genaue Aussagen, wie voll die Busse sind, kann Heidenreich noch nicht machen. Derzeit laufen noch Zählungen an Schwerpunkthaltestellen. Jedoch seien die Zahlen seit Schuljahresbeginn deutlich angestiegen – und könnten es noch weiter tun. Denn viele Schüler sind laut VLG-Geschäftsführer noch mit dem Rad unterwegs oder würden von den Eltern zur Schule gebracht.

Maskenpflicht in Bussen In Niedersachsen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Verkehrsmitteln des Personennahverkehrs und dazugehörigen Einrichtungen Pflicht. Die Betreiber der Verkehrsmittel müssen auf diese Pflicht hinweisen und die Einhaltung kontrollieren. Personen ohne Mund-Nasenbedeckung sollen persönlich angesprochen und angemessen zur Einhaltung ermahnt werden. Bei Bedarf sind laut Coronaverordnung des Landes „erforderliche Gegenmaßnahmen“ zu ergreifen. Wer gegen Pflicht zur Mund-Nasenbedeckung verstößt muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 bis 150 Euro rechnen.

Lesen Sie auch: Corona-Fälle an vier Gifhorner Schulen – Infektionsketten ermittelt

Da es im Landkreis keine speziellen Schulbusse gebe, sondern nur Linienbusse, die stark von Schülern frequentiert werden, könne eine Durchmischung von Schülern verschiedener Klassen oder Schulen in den Bussen nicht ausgeschlossen werden. „Die Gesundheitsämter unterscheiden jedoch zwischen kurzzeitigen Kontakten, zum Beispiel während einer Fahrt im Bus, und ganztägigen Kontakten in der Schule. Insofern macht das gewählte Konzept durch aus Sinn“, sagt Heidenreich – und zwar mit Blick darauf, dass es in den Schulen zwar die Trennung von Lerngruppen gibt, diese sich aber in den Bussen mischen dürfen.

Grüne fordern zusätzliche Busse

Das hat die Kreistagsfraktion der Grünen zum Anlass genommen, sich an Landrat Dr. Andreas Ebel zu wenden. Die Durchmischung der Lerngruppen in den Bussen sei ein Widerspruch zur Trennung in den Schulen – zumal Abstand halten in den vollen Bussen oft nicht möglich sei. „Es muss gemeinsam mit den Schulen und den Beförderungsunternehmen geklärt werden, wo Handlungsbedarf besteht“, schreibt Fraktionsvorsitzender Klaus Rautenbach. Aus Sicht der Grünen ist das immer dann der Fall, wenn mehr als die Hälft der Sitzplätze eines Busses besetzt sind. In diesem Fall solle es zusätzliche Busse geben.

Laut Landrat Dr. Andreas Ebel waren seit Schulbeginn in vielen Bussen während der typischen Rushhour die Sitzplätze belegt und Stehplätze mussten in Anspruch genommen werden. Die Abstandspflicht sei dann ausgesetzt, dafür gelte aber die Maskenpflicht. Wenn wie von den Grünen gefordert nur die Hälfte der Sitzplätze in den Bussen belegt werden dürfe, müssten demnach mindestens doppelt so viele Busse und Fahrer eingesetzt werden, zu Spitzenzeiten also jeweils 130 mehr. „Für eine solche massive Ausweitung der Platzkapazitäten stehen weder Fahrzeuge noch Fahrer zur Verfügung“, schreibt Dr. Ebel.

Die VLG reagiere bereits kurzfristig bei übermäßig stark besetzten Bussen, zum Beispiel durch größere Fahrzeuge. Nach zwei Wochen, wenn sich die Schülerzahlen eingependelt haben, könne das Konzept gegebenenfalls verfeinert werden.

Von Christian Albroscheit