Maskenpflicht: Das sollten Sie jetzt in Gifhorn wissen

Gifhorn

Wolfsburg hat schon Erfahrung, jetzt zieht ganz Niedersachsen nach: Das Stück Stoff über Nase und Mund ist bis auf Weiteres Pflichtausrüstung für alle, die ein Geschäft oder ein öffentliches Verkehrsmittel betreten. In der VW-Stadt gehören die Mundschutze bereits zum Alltagsbild – die Putzigkeit, dass Bewohner des Landkreises Gifhorn zu Hause „oben ohne“ einkaufen und erst auf Wolfsburger Boden die Maske anlegen mussten, ist mit der landesweiten Verfügung nun erledigt.

Die Hoffnung hinter der flächendeckenden Vermummung: Menschen, die das Corona-Virus unwissentlich in sich tragen, sollen durch die textile Barriere vor Mund und Nase daran gehindert werden, beim Husten, Niesen, sogar Sprechen Tröpfchen in die Luft zu schleudern und dadurch andere anzustecken. Wie wirksam diese Methode tatsächlich ist, wie sehr sie andererseits trügerische Sicherheit vorgaukelt und womöglich die viel wichtigeren Distanz- und Handhygiene-Regeln in den Hintergrund treten lässt, ist unklar. Klar ist aber Folgendes:

Wo muss ich eine Maske tragen? Von diesem Montag an in Ladengeschäften aller Branchen, auf Wochenmärkten, in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen und auf Bahnsteigen.

Wo sind Mundschutze verboten? Nirgends – es gibt jedoch Ausnahmen von der Tragepflicht. „In einer Bank und auch beim Nutzen eines Geldautomaten muss man keinen Mund-Nasen-Schutz tragen“, erklärt Justina Lethen, Sprecherin des Sozialministeriums. Man gehe davon aus, dass wegen des in Banken ohnehin üblichen Diskretionsabstands ein Mundschutz nicht nötig sei. Mit der Sorge, Bankräuber könnten sich jetzt problemlos tarnen, hat diese Ausnahme demnach nichts zu tun.

Darf ich mit Mundschutz Auto fahren? Ja, sofern das Gesicht nicht komplett verhüllt ist – auf Blitzerfotos soll schon noch erkennbar sein, wer da zu schnell gefahren ist. „In aller Regel können Menschen, die ‚nur‘ eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, dennoch erkannt werden“, sagt die Ministeriumssprecherin.

Wohin mit der Maske, wenn ich sie zwischendurch absetzen will oder muss? Am besten vorsichtig an den Bändern abnehmen, nicht die Vorder- und Rückseite berühren, und in ein mitgebrachtes größeres Kuvert oder eine Papiertüte schieben. Wenn die Maske vor dem Waschen ein weiteres Mal getragen werden muss, an den Bändern wieder aus dem Umschlag ziehen und aufsetzen, ohne den Stoff zu berühren – dort sammeln sich potenziell Erreger, die nicht mit den Fingern verteilt werden sollten.

Wie viel Bußgeld muss ich zahlen, wenn ich ohne Maske erwischt werde? In Wolfsburg werden inzwischen bis zu 50 Euro fällig, wenn jemand sich weigert, einen Mundschutz zu tragen. Im Rest des Landes gilt bis einschließlich 3. Mai noch eine Übergangsfrist, in der kein Bußgeld verhängt wird. Ab 4. Mai werden Verstöße mit Bußgeld belegt – wie teuer es wird, ist noch offen.

Von Stefanie Gollasch