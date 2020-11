Masken- und Lüftungspflicht: Das halten Gifhorner Schulen von den Corona-Regeln

Landkreis Gifhorn

Klare Corona-Vorgaben helfen den Schulen im Kreis Gifhorn, vor allem bei der Umsetzung der Maskenpflicht im Unterricht. Denn vereinzelt gab es schon Probleme mit Eltern, die nicht wollten, dass ihre Kinder im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. „Jetzt gibt es eine klare Botschaft“, sagt Leona Kötke, kommissarische Schulleiterin der IGS Sassenburg. Weniger Probleme gibt es hingegen beim Umsetzen der Lüftungspflicht.

Seit Anfang November müssen Schüler in Niedersachsen ab einer Inzidenzzahl von 50 auch im Unterricht eine Maske tragen. „Diese Regel ist eine große Hilfe für uns“, sagt Leona Kötke. Denn als der Kreis Gifhorn Ende Oktober für einen Tag die 50er-Grenze riss, beschwerten sich unter anderem an der Sassenburger IGS Eltern, weil ihre Kinder im Unterricht eine Maske tragen sollten. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Schulen das Tragen einer Maske nur empfehlen. Jetzt kann es zur Pflicht werden – eine Befreiung ist nur mit ärztlichem Attest möglich.

Anzeige

Die Rektorin der Hauptschule Meinersen würde eine generelle Maskenpflicht begrüßen

Allerdings gilt diese Pflicht immer nur für einen Tag. Sinkt der Inzidenzwert unter 50, entfällt auch die Maskenpflicht. Die Schulleiter müssen jeden Tag auf die offiziellen Zahlen gucken – und Eltern und Schüler tagesaktuell informieren. „Mir wäre es lieber, wenn wir schon jetzt eine generelle Maskenpflicht hätten“, sagt Frauke Heisterhagen, Rektorin der Hauptschule Meinersen. Zum einen wäre das leichter zu handhaben. Zum anderen verweist sie darauf, dass Lehrer auch im Unterricht Masken tragen müssen, wenn sie die vorgeschriebenen Abstände nicht einhalten. „Wir schützen die Schüler, aber die Schüler schützen uns nicht“, sagt sie.

Lesen Sie auch: Die Busse sollen leerer werden – So schwierig ist die Umsetzung

„Wir müssen damit leben, dass sich die Situation jeden Tag ändern kann“, sagt Susanne Pilarski, Rektorin des Gifhorner Otto-Hahn-Gymnasiums. Für sie ist es jetzt wichtig, dass eine „klar ersichtliche und transparente Regel“ gibt. „Jetzt gibt es nichts mehr zu diskutieren“, pflichtet sie Leona Kötke bei. Diese betont, dass die Mehrzahl von Schülern und Eltern die Regeln konsequent umsetzt. „Es sind die Einzelfälle, die einen beschäftigen.“

Weniger Probleme gibt es an den Schulen beim Umsetzen der Lüftungsregel: 20 Minuten Unterricht, fünf Minuten Lüften, 20 Minuten Unterricht. Das sei übrigens nicht nur in Corona-Zeiten wichtig, betont Stephan Lindhorst, Leiter der Oberschule Papenteich. „Für gutes und gesundes Lernen braucht es genügend Sauerstoff“, sagt er. Zwar verfüge zumindest der Hauptstandort der Oberschule über eine Lüftungsanlage. „Wir lüften aber trotzdem“, betont Lindhorst.

Die Lüftungsregel stößt in den Schulen auf große Akzeptanz

„Man muss sich zwingen, daran zu denken“, sagt Frauke Heisterhagen. Schließlich seien 20 Minuten schnell um. Zudem seien die Klassenräume an der Meinerser Hauptschule „nicht so groß“, mit der Folge, dass eine Tischreihe immer komplett am Fenster stehen muss. „Aber so lange es keine technische Lösung gibt, geht es nicht anders“, sagt Heisterhagen. „Die Regel ist praktikabel und stößt auf große Akzeptanz“, berichtet Susanne Pilarski vom OHG – auch wenn es manchmal kalt werden könne.

Die Schulen in der Samtgemeinde Meinersen erhalten laut Frauke Heisterhagen übrigens so genannte CO2 -Ampeln. Die zeigen an, wenn der Sauerstoffgehalt in den Räumen zu gering wird – und wann gelüftet werden muss. Das ist nicht nur in Corona-Zeiten wichtig: Stichwort „gesundes Lernen“.

Lesen Sie auch:

Von Christian Albroscheit