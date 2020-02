Gifhorn

In nicht einmal mehr einem Monat ist es so weit: Dann müssen Eltern nachweisen können, dass ihr Kind gegen Masern geimpft ist, wenn sie es in Kita oder Schule anmelden. Damit weist das Gesundheitsamt des Landkreises Gifhorn noch einmal auf das ab 1. März gültige Masernschutzgesetz hin.

Für Kinder, die bereits in Kita oder Schule gehen, ist der Nachweis bis spätestens 31. Juli 2021 nachzureichen. „Es drohen bis zu 2500 Euro Bußgeld, falls Eltern dieser Nachweispflicht nicht nachkommen“, so Amtsarzt Josef Kraft.

Ohne Impfschutz bleiben Kinder zu Hause

Diese Impfpflicht gilt auch für nach 1970 geborene Lehrkräfte und Erzieher, sowie für Personal in medizinischen Einrichtungen sowie für Bewohner und Mitarbeiter in Asylunterkünften.

Kitas können nicht geimpfte Kinder ausschließen. Tritt in der Schule ein Masernfall auf, müssen Schüler ohne Impfschutz eventuell für mehrere Wochen dem Unterricht fernbleiben.

2019 haben 94,1 Prozent der Schulanfänger eine einmalige Impfung erhalten, immerhin 91,4 Prozent auch die zweite – sie sind somit vollständig geschützt. Bei älteren Kindern seien die Impfquoten noch zufrieden stellender, so Kraft. 2018 wiesen 96,6 Prozent der Neunt- und Sechstklässler zwei Impfungen auf.

Von Dirk Reitmeister