Eine kleine Wäscheleine feiert gerade ungeahnten Erfolg in Gifhorn. Im Pfarrgarten von St. Bernward hängt sie. Daran baumeln bunte Tüten mit dem Schriftzug „Martin to go“. Ein Schild mit gemaltem Smiley lädt ein „Zum Mitnehmen“. Was sich dahinter verbirgt, verrät Monika Nortmann, Kuratin der Gifhorner St.-Georgspfadfinder.

Ein ehemaliger Gifhorner Pfadfinder hatte die Idee

Vor drei Wochen war klar, dass der riesige Martinsumzug mit Reiter und großem Hallo im Pfarrgarten nicht wie gewohnt stattfinden darf. Monika Nortmann zeigt auf die Straße. „Hier sind sonst immer 300 Kinder beim Umzug gewesen.“ Einfach den Umzug abzusagen, das kam ihr buchstäblich nicht in de Tüte. Da kam ein Anstoß eines früheren Gifhorner Pfadfinders genau richtig. Andreas Mühlbauer ist heute Kaplan in Alfeld und gab den Tipp zu „Martin to go“.

Bastelei und Backrezept sind in der Tüte

Die Idee: Kinder erhalten eine Tüte rund zum Thema St. Martin, darin befinden sich unter anderem ein Backrezept, zwei Malvorlagen für ein Windlicht sowie eine Geschichte rund um St. Martin. Selbst die ist in Corona-Zeiten besonders, verrät die Kuratin. Die Geschichte handelt von einem Kind, das krank ist und deshalb nicht am Laternenumzug teilnehmen kann. Andere Kinder teilen aber mit ihr das Licht, indem sie am Fenster vorbei gehen. Genau das soll nun auch die Botschaft der Tüte „Martin to go“ sein.

Eine Malvorlage ist als Geschenk für ein befreundetes Kind gedacht. „Sein Licht teilen – das ist doch eine schöne Idee“, war Monika Nortmann sofort begeistert. Auf einer Internetseite konnte sie Vorlagen für die Tüten herunterladen und fing an, Tüten zu basteln. Die hängen im Pfarrgarten von St. Bernward seit Sonntag. Tagsüber darf sich dort jedes Kind ein Exemplar von der Leine nehmen.

Was seit Sonntag passierte, lässt die Kuratin staunen. „In zwei Tagen waren schon 60 Tüten weg. Ich habe ganz schnell noch neue gemacht.“ Über die Instagram-Seite der Pfadfinder können dann Fotos der Bastelwerke hochgeladen werden.

Zur Galerie Den großen Laternenumzug wegen Corona einfach nur absagen wollten die St. Georgspfadfinder nicht. So kam es zu der kreativen Idee, „Martin to go“ als Alternative anzubieten.

Damit hat die Gifhorner Aktion sogar schon eine weitere Aktion entfacht in Neustadt am Rübenberge. Wie sehr die Idee ankommt, beweist dann die kleine Line Höltke. Die Dreijährige fingerte sich voller Vorfreude eine „Martin-to-go“-Tüte von der Leine. Eine hatte sie bereits, doch nun möchte sie einem anderen Kind damit eine Freude bereiten. Ihre Mutter lobt die Pfadfinder-Aktion und berichtet, welche Kreise diese schon in Gifhorn gezogen hat.

Auch die Sternsinger-Aktion soll unter Corona-Regeln stattfinden

Dass die Idee solchen Erfolg feiert, hätte Monika Nortmann nie geahnt. Sie nimmt die Symbolik des Lichtteilens übrigens auch als Thema eines Gottesdienstes, den sie am Samstag um 18 Uhr in St. Bernward gestaltet. Enden wird damit die Kinder- und Jugendarbeit der Pfadfinder in Corona-Zeiten längst nicht. Aktuell setzt Nortmann auf digitale Treffen. Und auch Sternsinger-Aktion sowie Friedenslicht sollen stattfinden – mit ähnlich kreativer Corona-Variante wie „Martin to go“.

Von Andrea Posselt