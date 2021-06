Mal auf die Pauke hauen: Schlagzeugunterricht an Gifhorns Kreismusikschule

Gifhorn

Marcel Sartor hat als neue Lehrkraft im Fach Schlagzeug an der Kreismusikschule Gifhorn angefangen und wird für neuen Schwung sorgen. Die Kreismusikschule startet am Montag, 28. Juni, und Dienstag, 29. Juni, mit verschiedenen Schlagzeug-Schnupperkursen. Hier wird ein erster Kontakt zum Instrument hergestellt, erste Schlagzeugbasics vermittelt und praxisnah ausprobiert.

Die Kurse richten sich an Anfänger und Neueinsteiger. Die Kursdauer beträgt jeweils vier Wochen. Eine Kündigung ist nicht erforderlich, da die Kurse automatisch enden. Die Gebühr beträgt 49 Euro für Kinder und Jugendliche und 55 Euro für Erwachsene.

Das sind die Kurse:

Folgende Kurse gibt es: „Beat it“ – Einsteigerangebot für Erwachsene, dienstags vom 29. Juni an, 19.15 bis 20 Uhr; „Just fun I“ - Jugendliche (ab 14 Jahren), montags, Start am 28. Juni, 16.40 bis 17.25 Uhr; „Just fun II“ - Jugendliche (ab 14 Jahren), dienstags, Start am 29. Juni, 18.25 bis 19.10 Uhr; „Random play I“ - Kinder (11 bis 13 Jahre), dienstags, Start am 29. Juni, 15.50 bis 16.35 Uhr; „Random play II“ - Kinder (8 bis 10 Jahre), montags, Start am 28. Juni, 15 bis 15.45 Uhr.

Anmeldungen können auf der Homepage der Kreismusikschule www.kms-gifhorn.de unter dem Reiter „Freie Plätze – sofort verfügbarer Unterricht ohne Warteliste“ sofort vorgenommen werden.

Das ist Marcel Sartor:

Sartor ist in Heidelberg geboren und bekam mit fünf Jahren seinen ersten Schlagzeugunterricht. Mit 13 Jahren begann er, in verschiedenen Rockband-Projekten mitzuspielen. Er entdeckte sein Faible für den Jazz, spielte bis zum Schulabschluss in zwei Bigbands und einem mit gleichgesinnten Schulkameraden gegründeten Standart-Jazz Quartett. Als er im großen Sinfonie Orchester seiner Musikschule in der achten Sinfonie von Antonin Dvorak an der Pauke spielen durfte, war der Wunsch geweckt, Profi-Musiker zu werden.

Nach dem Studium an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt gehörten das MDR Sinfonie Orchester in Leipzig und das Hessische Polizeiorchester Wiesbaden zu seinen Stationen, aber auch in der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, im Orchester der Deutschen Oper Berlin und der SWR Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern musizierte Sartor schon.

