Gifhorn

Bewegende Momente und klare Worte auf dem Gifhorner Marktplatz: Ein starkes Zeichen in Blau und Gelb setzten Gifhorner am Sonntag bei der Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl auf mehr als 1000, die Stadtverwaltung spricht von rund 1500.

Ein Meer aus Fahnen, Bannern und selbstgemalten Schildern in Blau und Gelb füllt den Marktplatz. Parolen wie „Stoppt den Krieg“ und „Wir stehen an eurer Seite“ halten die Demonstranten in die Höhe. Zuweilen fliegen gelbe oder blaue Luftballons in den bedeckten Himmel über der Innenstadt. Großer Applaus brandet auf. Denn Landrat Tobias Heilmann wendet sich gerade „von Soze zu Soze“ an den wegen seiner Freundschaft zum russischen Präsidenten und seinem Festhalten an Posten bei russischen Konzernen umstrittenen Altkanzler Gerhard Schröder: „Beweg’ Deinen Arsch nach Russland und stopp diesen Putin.“

Zur Galerie Mehr als 1000 Menschen waren Sonntag dabei: Gifhorn setzte mit seiner Mahnwache auf dem Marktplatz ein deutliches Zeichen gegen den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine.

Applaus bekommt Heilmann auch, als er für den Landkreis ankündigt, sich um Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine zu kümmern. Er dankt nicht nur den Gifhornern für Tatendrang und Anteilnahme, sondern auch Demonstranten in Russland, die sich unter der Gefahr eingesperrt zu werden gegen den Krieg ihres Präsidenten wenden. „Es ist kein Krieg der russischen Menschen, sondern Putins Krieg.“

Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich hält auf der Bühne Bilder in die Höhe, die Kinder aus der Partnerstadt Korssun vor fünf Jahren zum Thema Frieden gemalt haben. „Ich hätte niemals gedacht, dass ich heute überlegen muss, wie es diesen Kindern jetzt gehen mag.“ Für Nerlich, der täglich mit Freunden in der Partnerstadt kommuniziert, betrifft der Konflikt auch Gifhorn längst nicht nur emotional. „Weil unsere Werte wie Frieden und Freiheit verloren gehen, wenn dieses Land verloren geht.“ Aus Sicht Nerlichs ist die gut besuchte Mahnwache nicht nur Symbolik. „Dass wir hier stehen, macht den Ukrainerinnen und Ukrainern Mut.“

Emotionaler Appell einer jungen Frau aus Kiew

Eine Kiewerin, die zu ihrer Mutter nach Gifhorn geflüchtet ist, steht in einer blaugelben Fahne gehüllt auf der Bühne. „Alles ist weg“, berichtet sie vom Ende ihres Alltags in der Heimat. Ihr Mann sei noch vor Ort, ebenso weitere Angehörige. Sie appelliert an Deutschland, weitere Waffen zu liefern. Die Ukraine wolle damit keine anderen Länder überfallen, sondern sich lediglich verteidigen. „Wir wollen nur in Frieden leben.“

Konto für Korssun: Gifhorner haben schon 25.000 Euro gespendet

Unter den weiteren Rednern sind Superintendentin Sylvia Pfannschmidt und Martin Wrasmann von der katholischen St. Altfrid-Gemeinde, der über den aktuellen Stand des Spendenkontos für Gifhorns Partnerstadt Korssun-Schewtschenkiwski informiert. 25.000 Euro haben die Gifhorner inzwischen gespendet. Nerlich kündigt an, dass die Stadt in der kommenden Woche einen eigenen Hilfstransport dorthin auf den Weg schicken wird.

Zwischendurch machen Volker Schlag und die Band Chuck and the Cashgang mit Musik von Johnny Cash Mut. „Habt ein bisschen Spaß im Herzen und im Kopf. Das braucht ihr alle.“