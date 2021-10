Mit einer Mahnwache in der Fußgängerzone macht die Gifhorner Fridays-For-Future-Gruppe auf ihre Forderungen in Sachen Klimaschutz aufmerksam. Dabei geht es nicht nur um die Bundespolitik, sondern auch um ganz konkrete Forderungen für den Kreis Gifhorn.

Mahnwache von Fridays For Future: Das sind die Forderungen in Gifhorn

