Gifhorn/Hildesheim

Vor der Strafkammer 3 des Landgerichts Hildesheim musste sich ein 43-Jähriger aus Gifhorn wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verantworten. Erst stritt er die Vorwürfe ab – dann gab er zwei Taten zu. Der Mann wurde zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt.

Über seinen Verteidiger ließ der dreifache Familienvater am Anfang des Prozesses eine Erklärung verlesen. Zu der achtjährigen Tochter einer Bekannten habe er ein normales Verhältnis gehabt, wie zu seiner eigenen Tochter. Er habe mit dem Kind ferngesehen und gespielt. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, er habe das Kind viermal sexuell missbraucht, stritt er ab. „Mein Mandant weist alle Vorwürfe zurück“, ließ er von seinem Verteidiger verkünden.

Im August 2021 kam es zu den Taten

Die Mutter war mit ihren Töchtern (acht und drei Jahre alt) am 1. August 2021 zu dem 43-Jährigen gezogen. Sie vertraute dem Mann, den sie schon aus ihrer polnischen Heimatgemeinde kannte. Außerdem war er ein Arbeitskollege ihres Freundes. Wenn sie mit ihrem Freund und der jüngeren Tochter zum Einkaufen unterwegs war, soll sich der 43-Jährige an der Achtjährigen vergangen haben. Als sich das Kind seiner Mutter anvertraute, zog diese am 16. August 2021 sofort aus der Wohnung aus und erstattete Anzeige. Im Laufe des Prozesses wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen – zum Schutz des Kindes. Die Aussage der Achtjährigen vor einer speziell geschulten Ermittlungsrichterin wurde aufgezeichnet, das Video im Gerichtssaal gezeigt.

Der 43-Jährige gab schließlich zwei der vier angeklagten Taten zu. In ihren Plädoyers forderte die Staatsanwaltschaft drei Jahre, sein Verteidiger zwei Jahre Haft. Die Kammer folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist rechtskräftig, da keine Rechtsmittel eingelegt wurden.

Von Bettina Reese