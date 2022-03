Gifhorn

Technik zum Anfassen: Einen praktischen Einblick bekamen 138 Neuntklässler des Humboldt-Gymnasiums in Gifhorn am Mittwoch in Naturwissenschaft und Technik. Das Projekt in Zusammenarbeit mit der Stiftung Niedersachsen Metall läuft am Donnerstag auch am Otto-Hahn-Gymnasium. Beide Schulen tauschen sich dabei gegenseitig aus.

Einer der eindeutigen Höhepunkte des Vormittags „parkt“ in der Pausenhalle. Bislang schaute die Wilscherin Nina Cierzniak den Segelfliegern nur zu, zum ersten Mal kletterte die 14-Jährige nun in so einen Flieger. Darin kann sie am Schaltknüppel die Ruder bewegen. „Es ist ein cooles Gefühl, dass man da so drin liegt“, sagt die Humboldt-Gymnasiastin. Zuvor hatte Bennet Kaday (15) die Ruderanlage des Segelflugzeugs ausprobiert. „Ein bisschen eng“, stellt er zum Einsteige- und Sitzkomfort fest.

„Wir haben zwischendrin sehr interessierte Schüler, die Nachfragen stellen und einsteigen wollen“, sagt Wilm Ahrens vom Luftsportverein Gifhorn in Wilsche, der mit einem vierköpfigen Team – darunter eine Flugschülerin – den Gymnasiasten die Flugphysik anschaulich erklärt.

Eigentlich will die Wilscherin beruflich etwas im sportlichen Bereich machen, vielleicht Sportjournalistin werden, und ihr Schulkamerad aus Neudorf-Platendorf strebt Architektur oder eben etwas mit Bauen an. Dennoch haben sie an der Mini-Messe ihren Spaß. Als weiteres Highlight neben dem Flieger nennen beide unabhängig voneinander den Schweißsimulator von Butting mit der VR-Brille.

Mint-Mini-Messe mit neun Stationen zum Mitmachen

Insgesamt neun Stationen – die zehnte fiel kurzfristig aus – durchlaufen die Schülerinnen und Schüler am HG. Die Firma Butting, die Hochschule Ostfalia, die Technikakademie Braunschweig sowie Lehrerinnen und Lehrer von Humboldt-Gymnasium und Otto-Hahn-Gymnasium präsentieren den Neuntklässlern Phänomene rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (Mint). Laut Susanne Harms von Niedersachsen Metall befassen sich die Stationen auch mit Bionik, Biokunststoffen und Robotik.

Für jedes Projekt haben die Gruppen jeweils 15 Minuten Zeit, erläutert HG-Mint-Koordinator Edgert Laurien. Rund 20 Schülerinnen und Schüler aus dem zwölften Jahrgang helfen bei der Präsentation mit.

Corona-Lockerungen machen Mini-Messe erst möglich

Im vorigen Jahr fiel die Mint-Messe wegen Corona aus, so Laurien. Die aktuellen Lockerungen zur Pandemie haben es möglich gemacht, dieses Angebot wieder auf die Beine zu stellen. „Es ist uns wichtig, das stattfinden zu lassen“, sagt HG-Schulleiterin Brigitte Gorke. Viele Schülerinnen und Schüler seien inzwischen geimpft, sie unterzögen sich regelmäßigen Tests und trügen ihre Masken: „Wir versuchen, zurück zur Normalität zu kommen.“