Luftreinhaltung in Klassenräumen: Landkreis Gifhorn soll erstmal prüfen

Kreis Gifhorn

Erst prüfen, dann machen: Auf diese Formel lässt sich der Beschluss des Kreistags in seiner jüngsten Sitzung zur Luftreinhaltung in Klassenzimmern zusammen fassen. Die Grünen scheiterten mit ihrem Antrag, der schon konkrete Vorschläge auflistete.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wollte die Verwaltung beauftragen, „bis zum September 2021 einen Maßnahmenplan für die Ausstattung mit Luftdesinfektionsmitteln für alle Schulen vorzulegen“ und vorab Voraussetzungen zu schaffen, noch vor dem Herbst mobile Luftreinigungsgeräte in Fach- und Klassenräume zu stellen, bei denen eine Lüftungsstrategie nur bedingt zielführend ist, sowie in Klassenräume, in denen vorrangig Schülerinnen und Schüler unter zwölf Jahre lernen. Außerdem soll die Verwaltung für den Herbst Vorkehrungen treffen, die Ansteckungsgefahr im Bus zu minimieren – etwa mit dem Einsatz zusätzlicher Busse. „Die Finanzierung der Maßnahmen wird mit Hilfe der aktuellen Förderprogramme und mit einem Nachtragshaushalt sichergestellt.“

Klassenräume lüften: Der Landkreis Gifhorn muss sich auch um die Situation in seinen Schulen Gedanken machen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Dieser Antrag scheiterte bei 19 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen an 23 Nein-Stimmen. Eine Mehrheit aus 24 Ja-Stimmen bei neun Nein-Stimmen und elf Enthaltungen erhielt dagegen der Änderungsantrag von CDU, Unabhängigen und FDP: die allgemeinen Unterrichtsräume sowie Fachräume an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Gifhorn sowie dem Philip-Melanchthon-Gymnasium auf weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluft zu prüfen. „Zunächst für den Förderschulzweig GE der Pestalozzischule sowie für die Jahrgänge fünf und sechs der oben genannten Schulen werden bedarfsgerecht die entsprechenden Maßnahmen ergriffen, dabei werden die Schulen eingebunden.“

Für Anschaffungen und Unterhaltung soll der Landkreis alle Fördermöglichkeiten von Land und Bund ausschöpfen und von sich aus zwei Millionen Euro außerplanmäßig bereitstellen. Die Verwaltung soll vorschlagen, wie sie die Kosten decken will. Und sie soll die Schulen ansprechen, an einem abgestimmten Konzept zu gestaffelten Anfangs- und Endzeiten mitzuwirken, um die Auslastung der Busse zu entzerren. Der Landkreis soll den Schulen Impfungen durch mobile Teams anbieten.

Kunstrasen in Hillerse ist Thema im Gifhorner Kreistag

Umstrittenes Projekt beim TSV Hillerse: Mit der Förderung des Kunstrasen-Platzes befasste sich jetzt auch der Gifhorner Kreistag. Quelle: Chris Niebuhr Archiv

Mehr Erfolg hatten die Grünen bei einigen Punkten ihres Antrags zur Änderung der Richtlinie zur Sportförderung anlässlich der Förderung eines Kunstrasenplatzes in Hillerse. Zustimmung gab’s dafür, dass die Verwaltung dem Kreistag berichten soll, „auf welcher Grundlage die Förderung des Kunststoffrasenplatzes beschlossen wurde, insbesondere welche Unterlagen zur Ausgestaltung des Platzes bei der Verwaltung vorlagen“. Und die Zahlung der Förderung soll der Landkreis zurückstellen, bis das Ergebnis einer Umweltverträglichkeitsprüfung zur Verfügung steht. Nicht mitgegangen ist die Mehrheit im Kreistag damit, ab sofort die Förderung von Kunststoffplätzen generell aus der Förderrichtlinie zu entfernen und in Zukunft den Kreisausschuss über die Auszahlung der Förderung entscheiden zu lassen.

Weitere Anträge, die der Kreistag mehrheitlich abgelehnt hat

Den Antrag der SPD, die Gründung einer Digitalagentur zu prüfen und auf den Weg zu bringen, lehnte der Kreistag mehrheitlich ab. Sowohl die Anträge von SPD und Grünen zur Einführung eines „Tages der Vielfalt“, als auch der Antrag der AfD zu einem „Tag der Heimat und nationalen Identität“ fanden keine Mehrheiten.

Von Dirk Reitmeister