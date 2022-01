Landkreis Gifhorn

Einen Platz auf dem Treppchen hat der Landkreis Gifhorn knapp verfehlt. Dennoch war das Jahr 2021 für einige Lotto-Spieler aus dem Kreis Gifhorn ein erfolgreiches. Drei Hochgewinne – also Gewinne über 100 000 Euro – hat Lotto Niedersachsen für das vergangene Jahr vermeldet. Das macht Platz vier in der Rangfolge. „Auf Platz drei der Gewinnerlandkreise liegen die Landkreise mit vier Hochgewinnen im Jahr 2021“, berichtet Hanna Strobel, Referentin für Unternehmenskommunikation bei Lotto Niedersachsen.

Lotto schüttet fast 400 Millionen Euro Gewinn aus

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Niedersachsen Gewinne in Höhe von rund 394 Millionen Euro ausgeschüttet. 26 Spielteilnehmer haben mit den Produkten von Lotto Niedersachsen Gewinne in Millionenhöhe erzielt. Das ist ein neuer Höchststand seit der Euro-Einführung im Jahr 2002. Je drei Neu-Millionäre spielten demnach Eurojackpot und Bingo, je zwei Gewinnerinnen oder Gewinner spielten Spiel 77 und Glücksspirale. Die meisten Millionengewinne, nämlich 15, gab es im Klassiker 6 aus 49.

Den höchsten Gewinn in Niedersachsen erzielte 2021 ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Stade. In der Gewinnklasse 1 von Lotto 6 aus 49 erzielte er rund 36 Millionen Euro. 2021 gab es in Niedersachsen insgesamt 119 Hochgewinne von mindestens 100 000 Euro.

Drei Lotto-Hochgewinne im Landkreis Gifhorn

Drei davon gingen in den Landkreis Gifhorn. Am 20. Februar gewann ein Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin 832 272 Euro bei Lotto 6 aus 49. Am 2. Mai entfielen 152 628,40 Euro auf einen Bingo-Spieler oder eine Bingo-Spielerin. Und am 11. September gewann eine Spielerin oder ein Spieler aus dem Landkreis 2,1 Millionen Euro bei der Glücksspirale. „Das war in 2021 tatsächlich einer von lediglich zwei Gewinnen in der Gewinnklasse VII der Lotterie in Niedersachsen“, erläutert Hannah Strobel. Bei der Gewinnklasse VII handelt es sich um die höchste Gewinnklasse, bei der alle sieben Zahlen richtig sein müssen.

Zu den Gesamt-Gewinnsummen und der Gesamtzahl der Gewinne im Kreis Gifhorn kann Lotto Niedersachsen keine Angaben machen. Hintergrund ist unter anderem die Möglichkeit, anonym oder online Lotto spielen zu können.

Von Christian Albroscheit