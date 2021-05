Landkreis Gifhorn

Tatsächliche Lockerung oder eher ein erneuter Lockdown? Über diese Frage diskutieren Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus im Landkreis Gifhorn, seit die niedersächsische Landesregierung am Dienstag bekannt gegeben hat, welche Corona-Regeln ab kommendem Montag gelten sollen.

„De facto ist das ein erneuter Lockdown“, sagt Udo von Ey als Geschäftsführer des Kaufhauses Schütte und Vorsitzender der Gifhorner City-Gemeinschaft. Zwar soll der Einzelhandel bei einer Inzidenz von unter 100 wieder flächendeckend öffnen dürfen. Voraussetzung für einen Zutritt zu den Geschäften sind aber ein negativer, qualifizierter Corona-Test, eine Impfbescheinigung oder der Nachweis einer Genesung. „Die überwiegende Zahl der Kunden wird das nicht erfüllen können oder erfüllen wollen“, sagt von Ey. In der Folge würde dem Einzelhandel erneut ein erheblicher Teil des Umsatzes verloren gehen, der jedoch „extrem wichtig“ sei, um durch die Pandemie zu kommen.

Für Schütte-Chef Udo von Ey sind die neuen Regeln eine „Gemeinheit“

Die Gifhorner Einzelhändler hätten schlüssige und funktionierende Hygienekonzepte, zudem sei der Einzelhandel laut Robert-Koch-Institut kein Infektionstreiber, versteht von Ey die niedersächsischen Pläne nicht. „Das darf so nicht kommen“, sagt er. Für ihn ist das, was jetzt als Lockerung angekündigt wird, eine nicht gerechtfertigte Verschärfung. „Diese Regeln verschlimmern die Lage des innerstädtischen Einzelhandels. Ich empfinde das als Gemeinheit“, so von Ey.

Kommen die Regeln wirklich so, wie sie angekündigt wurden, bleiben bei Schütte ab Montag die Türen zu. Rein kommt dann nur noch, wer einen negativen Test, einen Impfnachweis oder einen Genesungsnachweis erbringen kann. Wie diese aussehen dürfen, ist übrigens noch nicht klar. Eine Einlasskontrolle ist für von Ey auch deshalb eigentlich nicht zumutbar und „mit riesigem Aufwand“ verbunden. „Aber wir machen das“, sagt er.

Aus Sicht der Gastronomie ist die Testpflicht „nicht praxisnah“

„Nichts Halbes und nichts Ganzes“, sind die neuen Corona-Regeln für den Dehoga-Kreisverbandsvorsitzenden Armin Schega-Emmerich. „Aber sie sind immerhin ein kleiner Hoffnungsschimmer“, sagt er. Bei einer Inzidenz von 100 soll ab Montag Gastronomie im Außenbereich erlaubt werden. Ein negativer Corona-Test, ein Impf- oder Genesungsnachweis sind dann auch hier für Gäste verpflichtend. Für Schega-Emmerich ist diese Testpflicht „nicht praxisnah“, macht sie doch einen spontanen Besuch im Biergarten oder in der Eisdiele unmöglich. „Es ist die Frage, ob die Leute das annehmen“, sagt er. Zudem werde die Kontrolle für die Gastronomen extrem aufwändig.

Lesen Sie auch Neuer Stufenplan: So will Niedersachsen Einzelhandel und Gastronomie wieder öffnen

Die Zeit drängt. Die Außengastronomie im Kreis Gifhorn soll schließlich ab Montag wieder öffnen dürfen. Abgesehen von der Testpflicht fehlen aber noch Vorgaben zu Reservierungspflicht, Kontaktdaten-Erfassung und zulässiger Auslastung – und von denen hängen unternehmerische Entscheidungen ab. Etwa für den Personaleinsatz und den Wareneinkauf, die nun innerhalb kürzester Zeit getroffen werden müssen. „Es ist kompliziert“, sagt der Dehoga-Kreisvorsitzende.

Die Tourismusbranche freut sich über den Öffnungsschritt

„Wir freuen uns sehr“, sagt hingegen Jörn Pache als Geschäftsführer der Südheide Gifhorn GmbH. Denn auch Hotels, Ferienhäuser, Campingplätze und andere Beherbungs-Einrichtungen dürfen aller Voraussicht nach ab Montag wieder öffnen. Zwar nur mit einer Auslastung von 60 Prozent sowie mit einer Testpflicht vor der Anreise und während des Urlaubs. Zudem sind im ersten Schritt nur Urlauber aus Niedersachsen erlaubt. Aber für Pache ist das „ein Schritt in die richtige Richtung“, auch wenn die Testpflicht den Urlaub komplizierter mache. Für die langen Wochenenden an Himmelfahrt und Pfingsten komme die Öffnung gerade noch rechtzeitig. „Ich glaube nicht, dass die Touristen uns gleich die Türen einrennen. Aber es ist ein sicherer Start“, sagt Pache.

Von Christian Albroscheit