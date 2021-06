Lockerung der Corona-Regeln: Was heißt das für den Landkreis Gifhorn?

Landkreis Gifhorn

Es gibt neue Corona-Regeln für den Landkreis Gifhorn. Bereits am Samstag wird die Kontaktbeschränkung verändert. Dann dürfen sich bis zu zehn Personen aus zehn Haushalten treffen – Kinder unter 14, Geimpfte und Genesene werden dabei nicht mitgezählt. Und auch ohne eine Allgemeinverfügung des Landkreises tritt am Montag die Lockerung für eine langfristige Inzidenz unter 10 in Kraft.

Das sind Folgen der Corona-Änderungsverordnung, die das Land Niedersachsen am Freitag erlassen hat. Ab Montag wirkt sich das auf folgende Bereiche aus:

Neue Regelungen für private Zusammenkünfte wie Familienfeiern

Private Zusammenkünfte in geschlossen Räumen dürfen mit bis zu 25 Personen stattfinden, unter freiem Himmel mit bis zu 50 Personen. Nicht mit eingerechnet werden Kinder dieser Personen bis zu 14 Jahren, geimpfte und genesene Personen sowie Begleitpersonen und Betreuungskräfte. Wenn mehr Personen dabei sind, müssen alle einen negativen Corona-Test haben – oder vollständig geimpft oder genesen sein.

In der Gastronomie gelten etwas andere Regeln

Bei Veranstaltungen in der Gastronomie gelten etwas andere Regeln: Bei Feiern ab 25 Personen drinnen oder 50 draußen müssen nach wie vor alle nicht vollständig geimpften oder genesenen Personen einen negativen Corona-Test vorlegen.

Das Land hebt die Pflicht auf, auf Wochenmärkten und Parkplätzen eine Maske zu tragen – letzteres gilt sogar bis zu einer Inzidenz von 35. Auf Schulhöfen ist die Maskenpflicht bereits am Freitag aufgehoben worden.

Urlaub im Landkreis Gifhorn: Nur noch bei der Anreise muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Quelle: Südheide Gifhorn

Unabhängig von der Inzidenz ist das Übernachten zu touristischen Zwecken in Wohnmobilen und Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Flächen und auf für die Öffentlichkeit geöffneten Flächen ab Montag wieder erlaubt. Urlauber müssen in Niedersachsen nur noch bei der Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen – oder Impfpass oder Genesenennachweis.

Abstands- und Maskenpflicht entfallen bei kleineren Sitzungen

Für Sitzungen gilt, dass das Abstandsgebot nicht mehr eingehalten und keine Maske mehr getragen werden muss, sofern in geschlossenen Räumen nicht mehr als 25 und unter freiem Himmel nicht mehr als 50 Personen dabei sind. Sind die Veranstaltungen größer, gelten abseits des Sitzplatzes wieder Abstands- und Maskenpflicht sowie die Pflicht, Kontaktdaten zu dokumentieren. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern müssen von der Behörde genehmigt werden.

Stadtführungen und Führungen durch Natur und Landschaften sind uneingeschränkt zulässig, weder Abstandsgebot noch Maskenpflicht gelten. Touristische Schiffs- und Kutschfahrten sowie Busfahrten sind erlaubt, allerdings muss während des Aufenthalts im Fahrzeug Maske getragen oder der Mindestabstand eingehalten werden.

In Clubs und Discotheken gilt noch Testpflicht

Wo noch Testpflicht besteht, sind Clubs und Discotheken. Dafür entfällt dort aber Masken- und Abstandspflicht.

Neu ist nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg die Regelung, dass Prostitution als köpernahe Dienstleistung definiert wird und damit wieder erlaubt ist.

Sollte der Schwellenwert von 10 oder gar 35 irgendwann wieder überschritten werden im Landkreis Gifhorn, rutscht nicht automatisch der komplette Kreis in die strengere Stufe der Corona-Regeln, so lange die Infektionen einem bestimmten räumlich abgrenzbaren Bereich zugeordnet werden können. Gemeint sind beispielsweise Ausbrüche in Wohnkomplexen, Einrichtungen, einzelnen Betrieben oder Ähnliches.

Von Christina Rudert