Landkreis Gifhorn

Diese Nachricht ließ am Dienstagmorgen die Drähte bei den Kirchengemeinden im Landkreis Gifhorn glühen: Der Corona-Gipfel von Land und Bund legt dringend nahe, an Ostern keinerlei Veranstaltungen stattfinden zu lassen, bei denen Menschen in größerer Zahl zusammen kommen. Im Klartext: Es sollen weder Open Air noch in Räumen Gottesdienste stattfinden. Erste Reaktionen auf diese Nachricht hat die AZ gesammelt.

„Als Kirche gefordert, Solidarität zu zeigen“

„So bitter das ist, aber ich denke, wir sind nun als Kirche gefordert, Solidarität zu zeigen und dieser Empfehlung zu folgen“, sagt Martin Wrasmann, Öffentlichkeitsbeauftragter der St. Altfrid-Gemeinde. Was damit am Dienstmorgen schon feststand: „Den Kreuzweg am Karfreitag wird es auf keinen Fall geben.“ Auch die geplante Oster-Tüte mit Segenswunsch und verschiedenen Osterartikeln zum Abholen wird es vorsichtshalber nicht geben.

Auf der Streichliste stehen auch Open-Air-Gottesdienste

Geplant waren vor Tagen auch zwei Open-Air-Gottesdienste über die Feiertage im Pfarrgarten von St. Bernward. Spruchreif war die Absage am Dienstagmorgen noch nicht. Man werde noch das Gespräch mit dem Kirchenkreis Gifhorn suchen.

Kirchenkreis empfiehlt digitale Formen für Ostergottesdienste

Wie dort der Stand ist, teilt Superintendentin Sylvia Pfannschmidt mit: „Der Krisenstab tagt am Mittwochvormittag. Es wird wohl auf eine Empfehlung hinauslaufen, die Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostermontag ins Internet zu verlegen.“ Die endgültige Entscheidung treffe dann jeder Kirchenvorstand in Eigenregie.

In Gifhorn soll es einen Osterspazierweg geben

Wohlweislich habe der Kirchenkreis schon einen Corona-Regel-konformen Spaziergang mit mehreren Stationen am Schlosssee in Planung gehabt. Details werden am Freitag präsentiert. Noch offen ist, welche Angebote in der Kirche im Brauhaus nun auf Grund der Corona-Regeln an Ostern stattfinden. Man werde am Mittwoch darüber beraten, teilt Leitender Pastor Thomas Ruhl mit.

„Wir haben ja alle inzwischen Erfahrung in den digitalen Möglichkeiten“

So unvorbereitet Corona im vergangenen Jahr die Oster-Feierlichkeiten zersprengte, so kann Wrasmann in Jahr zwei noch ein Gutes bei der Entwicklung für die Kirchen sehen: „Wir haben ja alle inzwischen Erfahrung in den digitalen Möglichkeiten.“

Von Andrea Posselt