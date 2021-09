Liveticker zum Nachlesen - Deutliche Siege: Heil gewinnt Direktmandat, Heilmann wird Landrat

Gifhorn

Die Aller-Zeitung hat Sie an diesem spannenden Wahlsonntag auf dem Laufenden gehalten. Neben der Landratswahl berichten wir dann auch über die Bundestagswahl und welcher der Kandidaten aus dem Landkreis es schafft in den Bundestag einzuziehen. SPD-Kandidat Tobias Heilmann gewinnt deutlich gegen Amtsinhaber Dr. Andreas Ebel (CDU). Und bei der Bundestagswahl gewinnt Hubertus Heil (SPD) den Wahlkreis Gifhorn-Peine klar vor Ingrid Pahlmann (CDU). Außerdem ziehen in fünf Rathäuser neue Bürgermeister ein: Jochen Koslowski in der Sassenburg, Wieland Bartels in Brome, Karin Single in Meinersen, Jannis Gaus in Isenbüttel sowie Dennis Ehrhoff im Boldecker Land.

++ Liveticker ++

Und damit beenden wir den Liveticker zur Bundestagswahl und den Stichwahlen im Kreis Gifhorn. An der ein oder anderen Stelle war es ganz schön spannend. Vielen Dank für Ihre Treue und gute Nacht.

Wahlkrimi in Meinersen: Karin Single gewinnt mit 90 Stimmen Vorsprung Es war die spannendste Wahl des Abends: Nach stundenlangem Kopf-an-Kopf-Rennen konnte sich Karin Single (CDU) gegen Stephanie Fahlbusch-Graber (SPD) durchsetzen. Sie wird jetzt neue Meinerser Samtgemeindebürgermeisterin.

Jochen Koslowski wird neuer Bürgermeister in der Sassenburg Einzelbewerber Jochen Koslowski holt bei der Stichwahl um den Posten des Bürgermeisters der Sassenburg 54,13 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat Andreas Kautzsch (BIG) sieht seinen Anspruch auf Mitgestaltung durch seinen Stimmanteil untermauert.

Bundestagswahl: Heil holt Direktmandat, SPD stärkste Partei Die Ergebnisse der Bundestagswahl im Wahlkreis Gifhorn-Peine stehen fest.

Erststimmen:

Pahlmann (CDU): 24,4 % Heil (SPD): 43,7 % Schellhorn (FDP): 6,5 % Marzischewski-Drewes (AfD): 9,3 % Werner (Grüne): 9,5 % Mantzke (Linke): 2,2 %



Zweitstimmen:

CDU: 23,0 % SPD: 35,7 % FDP: 9,9 % AfD: 9,7 % Grüne: 13,3 % Linke: 2,5 %

Nach der Stichwahl: Ein Sonntagabend zwischen Jubel und Fassungslosigkeit Diesen Wahlabend werden SPD und CDU nicht vergessen: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist ein amtierender Landrat nicht wieder gewählt worden. Die AZ fasst die Stimmungen auf beiden Seiten zusammen.





Schlappe für Amtsinhaber: Tobias Heilmann (SPD) ist neuer Landrat Deutlicher hätte die Niederlage nicht ausfallen können: In einer Stichwahl um den Posten des Landrates hat sich SPD-Herausforderer Tobias Heilmann am Sonntag gegen Amtsinhaber Dr. Andreas Ebel (CDU) durchgesetzt. Ab 1. November ist er neuer Chef der Kreisverwaltung.

Boldecker Land: Was Dennis Ehrhoff nun will Das Ergebnis ist deutlich: Das Boldecker Land bekommt mit Dennis Ehrhoff einen neuen Samtgemeindebürgermeister - und der hat schon genaue Vorstellungen für seine Arbeit.

Samtgemeinde Isenbüttel: "Die Anspannung war enorm" Die Samtgemeinde Isenbüttel bekommt einen jungen Samtgemeindebürgermeister. Jannis Gaus (27) hat die Wahl gegen Rolf Buhmann gewonnen. Was das für die Samtgemeinde bedeutet:

Samtgemeinde Brome: Die Stimmen zur Wahl Wieland Bartels wird neuer Bromer Samtgemeindebürgermeister. Was der Gewinner dazu sagt und wie die bisherige Amtsinhaberin Manuela Peckmann das Ergebnis einschätzt:

Ehrhoff wird Samtgemeindebürgermeister im Boldecker Land Und jetzt steht auch die Entscheidung im Boldecker Land: WBL-Kandidat Dennis Ehrhoff holt 60,05 Prozent der Stimmen und wird neuer Samtgemeindebürgermeister. Die bisherige Amtsinhaberin Anja Meier (Einzelbewerberin) kommt auf 39,95 Prozent der Stimmen. Ehrhoff holt insgesamt 1153 Stimmen mehr als Meier. Die Wahlbeteiligung liegt bei 68,2 Prozent.

Endergebnis der Landratswahl: Heilmann holt 64,06 Prozent Jetzt steht das Endergebnis der Landratswahl fest: SPD-Kandidat und Herausforderer Tobias Heilmann gewinnt deutlich gegen Amtsinhaber Dr. Andreas Ebel (CDU). Heilmann holt 64,06 Prozent der Stimmen, Ebel kommt auf 35,94 Prozent. Insgesamt holt Heilmann 26.072 mehr Stimmen als Ebel. Die Wahlbeteiligung liegt bei 66,52 Prozent.

Noch vier Endergebnisse offen Jetzt sind noch vier Endergebnisse offen: bei der Stichwahl um das Amt des Landrats, bei der Stichwahl um den Bürgermeister der Samtgemeinde Boldecker Land und die Ergebnisse für die Bundestagswahl.

Samtgemeinde Brome bekommt neuen Bürgermeister Auch die Samtgemeinde Brome bekommt einen neuen Samtgemeindebürgermeister. SPD-Kandidat Wieland Bartels holt 61,96 Prozent der Stimmen und gewinnt damit deutlich gegen Amtsinhaberin Manuela Peckmann (CDU), die auf 38,04 Prozent kommt. Bartels holte 2121 Stimmen mehr als Peckmann. Die Wahlbeteiligung liegt bei 68,38 Prozent.

Sassenburg: Jochen Koslowski wird neuer Bürgermeister In der Sassenburg sind nun alle 14 Wahlbezirke ausgezählt. Jochen Koslowski (parteilos) holt 54,13 Prozent der Stimmen und wird neuer Gemeindebürgermeister. Andreas Kautzsch (BIG) kommt auf 45,87 Prozent. Der Unterschied zwischen beiden Kandidaten beträgt 520 Stimmen, die Wahlbeteiligung liegt bei 66,72 Prozent.

Die SPD feiert schon Noch sind einige Wahlbezirke offen, aber die SPD feiert im Gifhorner Rittersaal schon: Tobias Heilmann löst Dr. Andreas Ebel als Landrat ab. Die Frage ist nur noch, wie deutlich das Endergebnis ausfällt.

Wie viele Parteien treten zur Bundestagswahl 2021 an?

54 Parteien sind für die Bundestagswahl im September zugelassen. An der Wahl nehmen aber nur 47 Parteien teil.

Bundestagswahl 2021: Wer sind die Spitzenkandidaten?

Die Spitzenkandidaten der Parteien bewerben sich um das wichtigste Amt oder Mandat der Wahl. Spitzenkandidaten werden von den Parteien auf den obersten Listenplatz gesetzt, um ihre Chancen in das entsprechende Amt gewählt zu werden, zu erhöhen. Das sind die Spitzenkandidaten der größten Parteien bei der Bundestagswahl 2021:

Armin Laschet (CDU)

Olaf Scholz (SPD)

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen)

Alice Weidel und Tino Chrupalla (AfD)

Christian Lindner (FDP)

Janine Wissler

Dietmar Bartsch (Die Linke)

Wie läuft das mit dem Wählen?

Alle Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, erhalten einige Wochen vor dem 26. September eine Wahlbenachrichtigung. Diese enthält etwa Wahltermin, Uhrzeiten und das zuständige Wahllokal. Hat man bis zum 21. Tag vor der Wahl keine solche Benachrichtigung erhalten, solle man sich bei seiner Gemeinde melden, so der Bundeswahlleiter.

Wer aber zum Beispiel per Briefwahl abstimmen möchte, braucht einen Wahlschein und den Stimmzettel, auf dem später die Kreuze zu machen sind. Ein Antrag dafür liegt der Wahlbenachrichtigung bei. Man kann ihn aber auch per E-Mail stellen. Außerdem ist es möglich, die Unterlagen persönlich bei der Gemeinde abzuholen.

Für diejenigen, die im ihnen zugeordneten Wahllokal die Stimmen abgeben wollen, reicht es allerdings, mit Personalausweis oder Reisepass zu erscheinen. Die Wahlbenachrichtigung muss nicht zwingend mitgenommen werden.

Wählt man die Kanzlerin oder den Kanzler direkt?

Nein. Bei der Bundestagswahl stimmt man für Abgeordnete, die wiederum später im Bundestag die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler wählen. CDU/CSU, SPD und Grüne haben diesmal eine Person als Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin benannt, die sie später im Parlament zur Wahl des Regierungschefs oder der Regierungschefin aufstellen wollen – falls sie allein oder in einer Koalition eine Mehrheit im Bundestag haben. Die übrigen Parteien verzichten darauf. Sie gehen davon aus, dass sie nicht genug Stimmen erhalten, um an der Spitze der künftigen Regierung zu stehen.

Allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim - was bedeutet das eigentlich?

Allgemein heißt, dass alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wählen dürfen, unabhängig etwa von Geschlecht, Religion oder Beruf. Man wählt die Abgeordneten ohne zwischengeschaltete Wahlleute - also unmittelbar. Frei bedeutet, dass sich alle ihre Meinung bilden und ohne äußeren Druck zu einer Entscheidung kommen. Da jede abgegebene Stimme gleich viel zählt, ist die Wahl gleich. Wählerinnen und Wähler kreuzen ihren Stimmzettel unbeobachtet an und geben sie in Umschlägen ab. So kann niemand nachvollziehen, wer für welche Partei abgestimmt hat - die Wahl ist geheim.

Wieso hat man zwei Stimmen?

Mit der Erststimme wählt man einen Kandidaten direkt, der im entsprechenden Wahlkreis antritt. Meistens gehört er zu einer Partei, die das vorher festgelegt hat. Wer als Einzelperson antreten möchte, muss mindestens 200 Unterschriften von Wahlberechtigten des Wahlkreises sammeln, in dem sie kandidieren will.

Bei der Zweitstimme wiederum stehen Parteien zur Auswahl. Der bundesweite Anteil an diesen Stimmen entscheidet darüber, wie stark eine Partei später im Parlament vertreten ist. In die Sitze, die einer Partei nach den Zweitstimmen zustehen, werden die Direktmandate aus den Erststimmen eingerechnet.

Wer bekommt einen Sitz im Bundestag?

Wer die meisten Erststimmen in einem der 299 Wahlkreise bekommt, zieht per Direktmandat in den Bundestag ein. Da aber das Parlament mindestens doppelt so viele Sitze hat, kommen daneben auch weitere Bewerber zum Zug. Deren Option: die Landesliste. Auf dieser hat jede Partei vor der Wahl auf Ebene der Bundesländer festgelegt, wen sie gern ins Parlament nach Berlin entsenden möchte. Diejenigen, die weiter oben auf der Liste stehen, haben bessere Chancen.

Was ist die Fünf-Prozent-Hürde?

Wie bei Landtagswahlen auch, gilt bei der Bundestagswahl die sogenannte Fünf-Prozent-Hürde. Das bedeutet, dass eine Partei mindestens fünf Prozent von den Gesamtstimmen erhalten muss, um ins Parlament einzuziehen. Die Fünf-Prozent-Hürde soll verhindern, dass das Parlament „zersplittert“, also zu viele Kleinstparteien vertreten sind, die eine Regierungsbildung erschweren.

Warum sitzen nach jeder Bundestagswahl unterschiedlich viele Abgeordnete im Parlament?

Eigentlich sind 598 Sitze vorgesehen. Derzeit hat der Bundestag jedoch 709 Mitglieder. Wenn eine Partei (über die Erststimmen) mehr Direktmandate gewinnt, als ihr Sitze gemäß des Zweitstimmen-Anteils zustehen, entstehen Überhangmandate. Damit aber das Verhältnis zu den anderen Parteien gewahrt bleibt, bekommen diese entsprechend Ausgleichsmandate: Die Gesamtzahl wird so lange vergrößert, bis jede Partei genau den Anteil an Sitzen hat, der ihren Anteil an Zweitstimmen widerspiegelt.

Die Wahlrechts-Reform von 2020 soll indes ein weiteres Wachsen des Bundestags verhindern: Bei der kommenden Wahl werden Sitze nach einem ziemlich komplizierten Verfahren teilweise parteiintern zwischen den Mandaten für die Erst- und Zweitstimmen verrechnet. Zudem werden bis zu drei Überhangmandate nicht ausgeglichen.

Bundestagswahl: Kann ich aus dem Ausland wählen?

Deutsche Staatsangehörige, die im Ausland leben, dürfen unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls wählen. Dies gilt für alle, die ab dem 14. Lebensjahr für mindestens drei Monate hinweg in Deutschland gelebt haben. Der Aufenthalt darf jedoch maximal 25 Jahre her sein.

Laut Bundeswahlleiter können im Ausland ansässige Staatsangehörige auch aus anderen Gründen wählen. Nämlich dann, wenn sie persönlich und direkt mit den politischen Verhältnissen in Deutschland vertraut und von ihnen betroffen sind. Allgemein gilt, dass man während eines aktuellen Auslandaufenthalts die Hinzufügung in das vorgesehene Wählerverzeichnis beantragen muss. Über den Antrag entscheidet die zuständige Gemeinde.

Wie ging die letzte Bundestagswahl aus?

Bei der letzten Bundestagswahl, am 24. September 2017, erhielt die CDU mit 26,9 Prozent die meisten Stimmen. Die SPD kam auf 20,5 Prozent. Mit klarem Abstand dahinter folgten AfD (12,6 Prozent), FDP (10,8 Prozent), Linke (9,2 Prozent) und Grüne (8,9 Prozent).

Die Wahlbeteiligung lag 2017 bei 76,2 Prozent.

Von der Redaktion/dpa/RND