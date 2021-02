Schneesturm im Landkreis Gifhorn: Starke Schneefälle und eisiger Wind hatten am Sonntag den ganzen Landkreis Gifhorn fest im Griff. Die Straßen sind vielerorts spiegelglatt. Der Bahnverkehr ist stark eingeschränkt und am Montag fällt die Schule aus. Wir halten Sie über die Wetterlage am Sonntag auf dem Laufenden.