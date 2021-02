++ Liveblog ++ Aktuelle News zum bevorstehenden Schneesturm in Gifhorn

Gifhorn

Viel Schnee und eisige Kälte: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Wochenende vor massiven Einschränkungen in weiten Teilen von Norddeutschland, hervorgerufen durch eine extreme Wetterlage. Die neusten Nachrichten und Meldungen zum bevorstehenden Wintereinbruch in Gifhorn und Niedersachsen finden Sie in unserem Liveblog.

Wolfsburg-Trainer sauer: "Man hätte nicht anpfeifen dürfen!"

Die ersten drei Punkte des Jahres haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg eingefahren. Trainer Stephan Lerch war nach dem 3:2 gegen Potsdam dennoch sauer - weil das Spiel nie hätte angepfiffen werden dürfen.

Schneeball statt Fußball in Wolfsburg: VfL-Frauen 3:2 gegen Potsdam

Wie ein normales Fußball-Spiel sah es über weite Strecken nicht aus, aber für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gab's am Ende ein "normales" Ergebnis. Mit 3:2 gewann der Bundesliga-Zweite das erste Spiel des Jahres gegen Turbine Potsdam.

Brome: Verwaltung weist Kritik an Verkauf von OHE-Flächen zurück

Kritik an dem seiner Ansicht nach fragwürdigen Verkauf der OHE-Bahnstrecke durch die Gemeinde Brome an Landwirte übt der Vorsitzende des Fördervereins Ohretalbahn, Manfred Michel. Die Gemeinde soll den Verkauf stoppen und die Flächen an den Verein verpachten oder verkaufen für Draisinenfahrten oder die Reaktivierung der Strecke. Gegenwind erntet Michel aus Verwaltung und Rat des Fleckens.

Für Rötgesbüttels Kapitän gibt's seit der G-Jugend nur einen Verein

Er ist der Kopf der Mannschaft, sein Wort hat auf dem Platz und in der Kabine Gewicht: Der Fußball-Kapitän. In der Corona-Krise ist vieles anders, er aber nicht weniger gefordert. Wie funktioniert Zusammenhalt trotz Lockdown? Wie geht Gemeinsamkeit trotz Einsamkeit? Wie geht Fitness ohne Teamtraining? Der Sportbuzzer fragt nach: Wie ist die Lage, Kapitän?

Glasfaseranschlüsse für Schulen: CDU, ULG und Landrat kritisieren SPD-Antrag heftig

Den Alleingang des Koalitionspartners fanden CDU und ULG gar nicht gut. Die Fraktionsvorsitzenden Telse Dierksmeyer-Vielhauer und Jürgen Völke sprachen von Unwahrheiten, ebenso Landrat Dr. Andreas Ebel. Alle drei verwiesen auf gemeinsam mit der SPD getroffene Beschlüsse und das Ziel, spätestens Anfang 2022 alle Schulen mit schnellem Internet zu versorgen.

Wolfsburgs Roussillon vor Kader-Rückkehr, großes Lob für Vertreter Otavio

Der VfL Wolfsburg kann wohl künftig wieder auf Jerome Roussillon zurückgreifen. Dessen Stellvertreter Paulo Otavio machte es aber so gut, dass er von Trainer Oliver Glasner ordentlich Lob bekam.

Schnürsenkel und Rasenmäher: VfL macht Landesliga-Fußballer zum Youtuber

Noah Barim Selter spielte Fußball für den MTV Gifhorn, jetzt ist für den SV Lengede in der Landesliga aktiv - und er ist Youtuber beim VfL Wolfsburg. Mit dem Kanal "AmElsterweg5" will der Verein ein junges Publikum erreichen.

Samtgemeinde Meinersen erstattet auch Gebühren für Kita-Notbetreuung

Rückwirkend für den Januar und bis zunächst Ende Februar erlässt die Samtgemeinde Meinersen Eltern die Kita- und Krippengebühren. Das gilt auch für die Notbetreuung. Während sich der Rat darüber einig war, gab’s lange Diskussionen über die Frage, ob der künftige Rat mit eigenen mobilen Endgeräten seine Arbeit erledigt.

Gifhorn steht viel Schnee, Sturm und tiefer Frost bevor

Das wird ein ungemütliches Wochenende: Der Gifhorner Hobby-Meteorologe Ben Weber kündigt für den Landkreis viel Schnee, tiefen Frost und Sturm an – und warnt vor möglichen Folgen.

Wie die Kirchen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen halten

„Kinder und Jugendliche sind die Haupt-Leidtragenden der Pandemie“, sagt Kirchenkreisjugendwart Andreas Schulze-Mauk. Damit sie auch in Zeiten des Lockdowns nicht alleine sind, haben die Gemeinden des Kirchenkreises Gifhorn in den vergangenen Monaten einige neue Aktionen und Formate auf die Beine gestellt. Wir geben einen Überlick.

Grizzlys Wolfsburg: Bittner Samstag bei Trainings-Re-Start dabei, Spiel am Montag wackelt

Die Grizzlys Wolfsburg haben die häusliche Quarantäne nach zwei positiven Corona-Tests überstanden, am Samstag legt der Eishockey-Erstligist wieder mit dem Training los. Ein Akteur ist nach Verletzungspause wieder dabei. Aber: Jetzt wackelt das Nachholspiel gegen Bremerhaven am Montag.

Der Wintereinbruch von 1979: Wie Norddeutschland im Schnee versank

Was Niedersachsen an diesem Wochenende möglicherweise bevorsteht, hat die Welt vor über 40 Jahren schon gesehen. Autos wurden freigeschaufelt, Panzer räumten Autobahnen frei von Schneemassen.

Wegen Corona: Volkswagen bringt Automessen in die Wohnzimmer

Volle Hallen und dichtes Gedränge vor den Bühnen der Weltpremieren: Was vor Corona zu jeder Automesse gehörte, ist seit Beginn der Pandemie tabu. Wie geht VW mit den veränderten Bedingungen um?

Gifhorn: Es geht los mit den Impfungen im Impfzentrum

Dank einer Zusage über regelmäßige Impfstofflieferungen bis Ende März an den Landkreis Gifhorn soll nun tatsächlich mit dem Impfen in Gifhorns Stadthalle begonnen werden. Am Freitag, 12. Februar, geht's los. Das heißt, ab sofort können alle, die über 80 Jahre alt sind, bei der Impfhotline des Landes einen Termin vereinbaren.

Aktion Fischotterschutz wertet die Ise zwischen Wahrenholz und Gamsen auf

Kies und Totholz in der Ise sorgen zwischen Wahrenholz und Gamsen dafür, dass Fische Schutz und Platz zur Eiablage finden. Außerdem gibt’s dank des Einsatzes der Aktion Fischotterschutz mehr Nahrungsangebote für Biber und Rückzugsorte für andere Lebewesen wie Fischotter und die Grüne Flussjungfer, eine Libellenart.

