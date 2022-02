++ Live: Sturmtief Zeynep im Kreis Gifhorn: Feuerwehren haben um 23 Uhr bereits 80 Einsätze absolviert

Landkreis Gifhorn

Nach Ylenia kommt Zeynep: Auch am Freitag wird es im Landkreis Gifhorn stürmisch. Am späten Nachmittag soll das Sturmtief den Landkreis erreichen und bis in die Nacht hinein für orkanartige Böen sorgen. Wir halten Sie in unserem Live-Blog auf dem Laufenden.

++ Zwischenbilanz der Feuerwehr

Tobias Nadjib, Leiter der Kreisfeuerwehr-Pressestelle, meldet kurz nach 23 Uhr bereits mehr als 80 Einsatzstellen im gesamten Landkreis. Dabei hatten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. Es galt, umgestürzte Bäume von Fahrbahnen zu entfernen. In der Samtgemeinde Brome wurde ein Dach abgedeckt, bei einem Stall im Nordkreis drohte der Sturm das Dach wegzuwehen. Laut Nadjib sicherten die Feuerwehrleute das Dach mit Hilfe von Spanngurten. „Im Moment sind die Feuerwehren in allen zehn Gebietseinheiten des Landkreises im Einsatz.“ Nadjib meldet Ausfälle von Strom und Telefon in Osloß, Hillerse, Voitze und Tülau. „Immer wieder müssen Bundes- und Landesstraßen zeitweise gesperrt werden, da Bäume auf die Fahrbahnen gestürzt sind.“ So sei Bokensdorf aktuell nicht passierbar, weil auf allen drei Zufahrtsstraßen Bäume liegen. „Daher bittet die Feuerwehr dringend darum, um gesamten Landkreis von Fahrten abzusehen.“ Die höchsten Windgeschwindigkeiten werden für die Zeit zwischen 1 und 2 Uhr erwartet. „Damit ist ein Ende des Einsatzgeschehens und ein Durchatmen für die Einsatzkräfte noch nicht in Sicht.“

++ Umgekippte Bäume auf der Tangente

Nördlich des II. Koppelwegs war am späten Abend die Kreisstraße 114 von einem umgekippten Baum blockiert. Dahinter staute sich der Verkehr, während die von Süden kommenden Fahrzeuge auf den II. Koppelweg umgeleitet wurden. Ebenfalls auf der K 114 in Höhe vom Roth Feierwerk lag eine Birke halb auf der Fahrbahn. Und in Teilen der Stadt Gifhorn war die Straßenbeleuchtung ausgefallen.

++ Stromausfall in Groß Schwülper und Meinersen

Am Freitagabend ist auch in Meinersen und Groß Schwülper der Strom ausgefallen. „Ganze Straße dunkel“ oder „Ganzes Dorf betroffen“ berichten einige Anwohnerinnen und Anwohner auf dem Online-Portal Störungsauskunft. Grund seien Bäume, die auf die Stromleitungen gekippt seien, zitiert der NDR einen Sprecher der Feuerwehr Gifhorn.

++ Sturmwarnung noch für den kompletten Samstag

Der Deutsche Wetterdienst weist darauf hin, dass es auch am Samstag noch stürmisch bleibt. Bis gegen 17 Uhr werden Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Stundenkilometern aus westlicher Richtung erwartet, bei Schauern oder in exponierten Lagen sind Sturmböen mit bis zu 80 km/h möglich.

++ Stromausfall in der Sassenburg

In der Gemeinde Sassenburg gab’s kurz vor 19 Uhr den ersten Stromausfall. Auch auf dem Online-Portal Störungsauskunft hieß die Auskunft: „Mehrere Stromausfälle in diesem Gebiet“ – rund um Gifhorn. Wenn Bäume auf Stromleitungen fallen, ist das unvermeidbar. LSW-Sprecherin Birgit Wiechert hatte aber bereits angekündigt, dass die Monteure in erhöhter Bereitschaft sind, um Stromausfälle zügig zu beheben.

++ Erste Einsätze im Westen des Landkreises

Der aktive Feuerwehrmann und Bürgermeister von Hillerse Philipp Raulfs informiert auf seiner Facebookseite über einen Einsatz bei Hillerse, wo mehrere Bäume quer über die Straße gestürzt waren. Das war der erste Sturmeinsatz gegen 18.30 Uhr – zwischen Dalldorf und Hillerse waren Bäume umgekippt.

++ So verhalten Sie sich richtig

Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt: Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien! Es können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, Äste ebenso wie Dachziegel oder Gegenstände umher fliegen. „Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen“, lauten die Tipps. Und wer am Samstagmorgen auf den Straßen unterwegs sein muss, sollte mit Verkehrsbehinderungen durch umgekippte Bäume und Feuerwehreinsätze rechnen.

++ Amtliche Unwetterwarnung wird verlängert

Galt zunächst eine Unwetterwarnung für die Zeit zwischen Freitag 18 und Samstag 4 Uhr, verlängerte der Deutsche Wetterdienst den Zeitraum am Freitagnachmittag auf die Zeit zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 6 Uhr. Tatsächlich hat Zeynep den Landkreis kurz vor 18 Uhr erreicht, die ersten heftigen Sturmböen fegen um die Häuser und es hat angefangen zu regnen.

++ Enno stellt Zugverkehr ein

Der Zugverkehr des Enno wird ab 12 Uhr schrittweise bis 15 Uhr wetterbedingt vollständig eingestellt. Nach jetziger Einschätzung des Unternehmens wird der Zugverkehr nicht vor Samstag, 19. Februar, ca. 15 Uhr wieder aufgenommen. Für alle Linien wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

++ Amtliche Unwetterwarnung für den Kreis Gifhorn

Für die Zeit von Freitag, 18 Uhr bis Samstag, 4 Uhr, gibt es eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 95 km/h und 115 km/h, anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. Es können Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Fenster und Türen sollten geschlossen, Gegenstände im Freien gesichert werden. Menschen sollten den Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden.

++ Enno nimmt Zugverkehr vorerst wieder auf

Enno hat den Zugverkehr wieder aufgenommen. Bis 8 Uhr fuhren am Freitag alle Züge mit reduzierter Geschwindigkeit, so dass mit Verspätungen zu rechnen war. Die Strecke RE30 Hannover-Wolfsburg ist aktuell zudem nur eingleisig befahrbar. Aufgrund der Unwetterwarnung ist ab 12 Uhr wieder mit starken Einschränkungen auf allen Enno-Linien und der schrittweisen Betriebseinstellung zu rechnen.

++ Sturmtief Ylenia – Die Bilanz

Sturmtief Ylenia hat am Donnerstag im Kreis Gifhorn für 131 Feuerwehreinsätze gesorgt. Gründe waren vor allem umgestürzte oder abgeknickte Bäume. In vielen Orten kam es auch zu Stromausfällen. In Giebel fuhr ein 83-Jähriger mit seinem Auto gegen einen umgestürzten Baum und erlitt einen Schock. Mit Spätfolgen hatte unter anderem Gifhorns Feuerwehr am Donnerstagvormittag zu tun: Im Heidland drohten mehrere Bäume auf die B 4 zu stürzen.

