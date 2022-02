Ein Tiefdruckkomplex über der Nordsee hat die Feuerwehren im Landkreis Gifhorn in der Nacht zu Donnerstag in Atem gehalten. Und die Gefahr ist noch nicht vorbei, Sturmtief Ylenia soll Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen, die sich erst am Donnerstagabend allmählich abschwächen. Der Stand am Donnerstagmorgen.