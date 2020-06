Lionsclub Gifhorn-Südheide unterstützt Tafel, Nabu-Artenschutzzentrum und Otterzentrum

Gifhorn

Durch die Corona-Pandemie sind viele finanziell arg gebeutelt – auch Vereine im Landkreis Gifhorn. Drei von ihnen freuten sich am Dienstag daher umso mehr über eine Spende. Jeweils 1500 Euro erhielten das Nabu Artenschutzzentrum in Leiferde, das Otterzentrum in Hankensbüttel und die Gifhorner Tafel vom Lionsclub Gifhorn-Südheide.

„Ich freue mich riesig, dass die Übergabe noch während meiner Amtszeit geklappt hat“, sagte Karin Vollmer. Am 30. Juni gibt sie die Präsidentschaft im Lionsclub ab. Gemeinsam mit Thomas Alsleben überreichte sie die Spenden aus dem Bücherflohmarkt und dem Kartoffelpufferstand beim Adventmarkt an Bärbel Rogoschik vom Nabu, Edeltraud Sack von der Tafel und Dr. Oskar Kölsch vom Otterzentrum. Die drei Einrichtungen brauchen dringend Geld – vor allem wegen der Pandemie.

Keine Rücklagen vorhanden

„Wir haben 100 000 Euro weniger eingenommen als sonst“, verwies Kölsch auf die Folgen der mehrwöchigen Schließung des Otterzentrums. Den dahinter stehenden Verein, der ja keine nennenswerten Rücklagen bilden darf, habe das besonders hart getroffen. „Wir sind jetzt mehr denn je auf Spenden angewiesen“, betonte Kölsch. Zum Glück habe man einen treuen Stamm an Unterstützern, aber letztlich helfe jeder Betrag weiter. Denn wenn genug Leute fünf oder zehn Euro spenden, läppert sich das auch. Trotz der Lockerungen sei man vom Normalbetrieb noch meilenweit entfernt, sagte Kölsch. Vor allem Besuchergruppen fehlen dem Otterzentrum: „Sonst kommen kurz vor den Ferien täglich fünf Schulklassen zu uns“, berichtete er.

Auch im Artenschutzzentrum fehlt es an Besuchern. Das macht sich bei den Einnahmen bemerkbar. Aber nicht minder schwer wiege, dass „wir derzeit kaum Wissen vermitteln können“, erklärte Rogoschik. Das sei wesentlich, um etwa zu verhindern, dass Spaziergänger vermeintlich hilflose Jungtiere mitnehmen und im Artenschutzzentrum abliefern. Die Spende des Lionsclubs werde man für den Kauf von Tierfutter nutzen: „Wir rechnen im Juni und Juli mit 2000 Tieren zusätzlich. Da können wir gar nicht genug Futter haben“, sagte Rogoschik.

Gegenseitige Hilfe

Die Gifhorner Tafel konnte ihren Betrieb bislang aufrecht erhalten – trotz der Pandemie. „Unsere Räume sind groß genug“, sagte Sack. Entscheidend war aber letztlich, dass „alle unsere Helfer mitgemacht haben. Sonst hätten wir keine Chance gehabt“, betonte sie. Mit der Spende der Lions wolle man Gemüse vom heilpädagogischen Bio-Bauernhof Der Hof in Isenbüttel kaufen. „Er darf derzeit nicht auf dem Wochenmarkt verkaufen und müsste seine Ernte sonst wegwerfen“, sagte Sack. Für die Tafelchefin ist klar, was in der Pandemie mehr denn je gelten sollte: „Wir müssen uns alle gegenseitig helfen. Dann läuft es.“ Gemeinsam mit Rogoschik und Kölsch hofft sie daher, dass viele dem Beispiel des Lionsclubs folgen.

Von Ron Niebuhr