Gifhorn

Die Corona-Konzertpause in Gifhorns Stadthalle hat ein Jahr gedauert, doch jetzt steht ein wirklich tolles Event an: Die Gifhorner Lions holen am Sonntag, 5. September, erneut das Philharmonic Volkswagen Orchestra in den Theatersaal. Die Musikerinnen und Musiker spielen zum elften Mal für den guten Zweck. Der Erlös soll an mehrere Hilfsprojekte gehen – darunter auch die AZ-Initiative Helfen vor Ort.

„Zwölf Monate lang waren keine großen Veranstaltungen in der Stadthalle möglich – die Menschen dürsten nach Kultur und auch die Kulturschaffenden freuen sich darauf, wieder loslegen zu können“, fand Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich am Freitag anerkennende Worte für das Engagement der Lions. Sie würden mit dieser Veranstaltung trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein Zeichen setzen, lobte Nerlich.

Viele Projekte sind auf Spenden angewiesen

„Für uns war die Situation in den zurückliegenden Wochen und Monaten nicht einfach, denn viele unserer Projekte konnten durch fehlende Einnahmen nicht auf den Weg gebracht werden“, hofft Lions-Pressesprecher Alexander Michel darauf, dass möglichst viele Gifhornerinnen und Gifhorner das Konzert in der Stadthalle besuchen. Gemeinsam mit Clubpräsident Dietmar Korzewka stellte er das Programm des Konzertes vor, welches unter Corona-Auflagen stattfindet.

Highlights der Filmmusik von James Bond bis Titanic und flotte Melodien und Märsche von Johann Strauß: Am Sonntag, 5. September, 11 bis 13 Uhr, wird den Besucherinnen und Besuchern ein kurzweiliges Programm geboten. „Wir haben die Zusage für das Philharmonic Volkswagen Orchestra von der Volkswagen AG erhalten“, freut sich Dietmar Korzewka. Der Konzern übernehme auch die Kosten in Höhe von 10 000 Euro.

Zum elften Mal in Gifhorn: Das Philharmonic Volkswagen Orchestra gastiert am 5. September auf Einladung der Lions in der Stadthalle. Quelle: Roland Hermstein/Archiv

Gemeinsam mit Michelle Kowoll, die bei der Stadthalle für Fremdveranstaltungen verantwortlich ist, haben die Lions inzwischen ein Corona-Hygienekonzept auf die Beine gestellt, welches das Konzert überhaupt erst möglich macht. Der Zugang in die Stadthalle, die weiterhin als Impfzentrum genutzt wird, erfolgt am Veranstaltungstag ausschließlich über die Celler Straße. Maskenpflicht gilt für alle Besucherinnen und Besucher bis zum Sitzplatz.

Weder Bewirtung noch Tageskasse sind möglich

„Von den 560 Sitzplätzen im Theatersaal werden am 5. September nur 230 Plätze genutzt – davon 42 Einzelplätze“, geht Michel auf die Notwendigkeit der Abstandsregeln ein. Keine lange Pause, keine Bewirtung, keine Kinderbetreuung und keine Tageskasse: Die Corona-Regeln lassen den Lions auch in diesen Punkten keinen Spielraum.

„Die Karten für das Konzert gibt es ausschließlich bei der AZ-Konzertkasse im Steinweg 73 zum Preis von 20 Euro“, so Michel, der Vorverkauf startet am Montag, 9. August. Auf der Rückseite der Karten müssten dann die Kontaktdaten eingetragen werden, bittet Michel die Besucherinnen und Besucher des Konzertes um Unterstützung. Dieses entfalle, wenn sich die Gäste vor Ort mit der Luca-App registrieren würden.

Vom Erlös des elften Lions-Benefizkonzertes in der Stadthalle werden beim Gifhorner Kinderschutzbund sozialpädagogische Projekte für benachteiligte Jugendliche gefördert. „Weiterhin soll auch die AZ-Initiative Helfen vor Ort profitieren“, kündigt Dietmar Korzewka an. Mit einem Teilerlös wollen Gifhorns Lions zudem Projekte des internationalen Jugendaustausches fördern.

Von Uwe Stadtlich