Für die Weihnachtsaktion der AZ-Aktion Helfen vor Ort ist diese Spende ein warmer Regen: Mit gut 2100 Euro unterstützt der Lions Club Gifhorn den Einsatz dafür, dass Kinder aus finanziell nicht so gut aufgestellten Familien und bedürftige Senioren zu Weihnachten ein Geschenk bekommen. Das ist ein Drittel aus dem Erlös des Lions Familien-Benefizkonzerts im Schlosshof. „Jeder Euro zählt für die Aktion“, bedankte sich Florian Schernich, 2. Vorsitzender von Helfen vor Ort, der die Spende gemeinsam mit der 3. Vorsitzenden Christina Rudert in Empfang nahm.

Neben der großzügigen Unterstützung durch die Volkswagen AG, die das Volkswagen Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Hans Ulrich Kolf beisteuerte – immerhin mit einem Gegenwert von 10 000 Euro –, konnten die Lions weitere Spender aus der Wirtschaft gewinnen. Und so stehen insgesamt 6343,17 Euro Erlös des Benefizkonzerts zur Verfügung, um soziale Projekte zu unterstützen. Je ein Drittel geht an den Kinderschutzbund, die Gifhorner Kinderhilfsfonds und die AZ-Aktion.

Die Spende hilft enorm beim Gelingen der Weihnachtsaktion

„Wir freuen uns, dass wir die wichtige Arbeit von Helfen vor Ort zur Weihnachtszeit unterstützen können“, betonte Dr. Christian Frey, Präsident des Lions Club Gifhorn, bei der Überreichung des Schecks, den er gemeinsam mit Alexander Michel, Schatzmeister des Vereins zur Förderung der Ziele des Lions Club, und Dietmar Korzekwa, dem Vorsitzenden des Fördervereins, überreichte. In normalen Jahren unterstützt der Lions Club Helfen vor Ort auch durch sein Mitwirken beim Schlossmarkt zum Advent, ein großer Anteil des Erlöses aus dem Glühweinverkauf ging von Beginn des Marktes an an die AZ-Aktion. „Leider kann diese schöne Veranstaltung wegen Corona nicht stattfinden. Umso wichtiger ist unsere Spende jetzt für ein Gelingen der Weihnachtsaktion von Helfen vor Ort“, so Michel.

Ein Zeichen setzen, dass arme Kinder und bedürftige Senioren nicht vergessen sind

Auch für Helfen vor Ort war es wegen Corona ein schwieriges Jahr – viele Veranstaltungen, die sonst für Einnahmen gesorgt haben, konnten nicht stattfinden. Deshalb sei diese Unterstützung durch die Lions so besonders wichtig, betonte Schernich. „Gerade arme Kinder und bedürftige alte Menschen haben keine Lobby und werden in unserer hektischen, von zunehmend sozialer Kälte geprägten Umwelt an den Rand gedrängt.“ Deshalb sei es wichtig, dass sie mit Hilfe der AZ-Aktion wenigstens Weihnachten das Gefühl vermittelt bekämen, dass sie nicht vergessen sind, „auch wenn es das ganze Jahr so sein sollte“.

