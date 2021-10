Gifhorn

Finanzielle Sicherheit für die Kinderfreizeit des Gifhorner Jugendrotkreuzes dank Benefizveranstaltungen und Mitgliederspenden des Lions Club Gifhorn: Vorsitzender des Fördervereins, Dietmar Korzekwa, und Schatzmeister Alexander Michel überreichten jetzt 1 500 Euro zur Finanzierung der Fahrt nach Einbeck an JRK-Leiter Horst-Dieter Hellwig und DRK-Vorstand Sandro Pietrantoni.

Seit über 30 Jahren bietet der DRK Kreisverband Gifhorn eine Kinderfreizeit in den Ferien an. Kurzfristig und mit Coronaauflagen konnten 22 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren mit fünf ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern im August abwechslungsreiche Tage im idyllisch gelegenen Haus des Jugendrotkreuzes in Einbeck erleben. „Kindern, die nicht mit ihren Eltern in die Ferien fahren können, spannende und erlebnisreiche Ferientage zu ermöglichen, ist der Grundgedanke dieser JRK-Freizeit“, sagt Hellwig, der seit mehr als 30 Jahren diese Freizeiten mit dem DRK-Kreisverband organisiert und selbst leitet.

2020 musste die Ferienfreizeit coronabedingt zum ersten Mal abgesagt werden. Nach langer Zeit mit vielen Entbehrungen waren die Kinder und Eltern sehr glücklich und dankbar über dieses Angebot in 2021. Auf dem Gelände des Hauses des Jugendrotkreuzes mit Volleyballplatz, Bolz- und Spielwiesen und Klettergerüsten konnten die Kinder ausgelassen toben, Spiele spielen und gemeinsam Spaß haben.

Von den Betreuern wurde darüber hinaus ein vielseitiges Angebot an Spiel- und Gruppenaktivitäten geschaffen. Die Kinder bemalten T-Shirts und Stofftaschen, hatten viel Spaß bei der Kinderdisco, veranstalteten einen Filmabend und unternahmen einen Ausflug in die Stadt Einbeck sowie eine Tagesfahrt zum Zirkusland Charles Knie.

Jugendrotkreuz ist für Kinderfreizeit auf Spenden angewiesen

Der Teilnehmerbetrag für die Kinderfreizeit beträgt regulär 180 Euro. In diesem Preis sind die Kosten für An- und Abreise, Unterbringung, Verpflegung sowie Ausflüge erhalten. Da die Eltern oftmals diesen Beitrag nicht aufbringen können, kann diese wichtige Kinderfreizeit nur realisiert werden, wenn sich Spender und Sponsoren engagagieren. Viele Ortsvereine übernehmen teilweise die Teilnehmerkosten für Kinder aus ihrem Bereich, und der DRK-Kreisverband stellt ebenfalls wesentliche Mittel bereit. Trotzdem bleibt ein beachtlicher Fehlbetrag.

„Mit unserer Spende über 1 500 Euro an den DRK-Kreisverband für die JRK-Freizeit wissen wir unser Geld gut angelegt für Kinder und Jugendliche“, betont der Vorsitzende des Fördervereins, Dietmar Korzekwa. Der Lions Club Gifhorn hat mit den vielen Aktivitäten in den letzten 20 Jahren inzwischen über 310 000 Euro erarbeitet. Damit werden laufend Projekte im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt.

Lions Club Gifhorn will noch weitere Aktivitäten unterstützen

Allein im vorigen Jahr konnten trotz Corona mehr als 12 000 Euro für Projekte in Grundschulen, Kindergärten, Kinderkliniken, für die Aktion „Helfen vor Ort“, den DRK Kinderfonds „Kinder brauchen Zukunft“ und den Kinderschutzbund Gifhorn zur Verfügung gestellt werden. Michel: „Der Lions Club Gifhorn wird mit den Erlösen seiner Aktivitäten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Projekte im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit unterstützen können.“

