Gifhorn

Ein Benefizkonzert absagen nur wegen Corona? Für den Lions Club Gifhorn keine Option. Er lädt ein zum Lions-Corona-Sonder-Konzert am Sonntag, 6. September, von 16 bis 17.30 Uhr im Schlosshof. Weil es ihm so wichtig ist, auch in Pandemie-Zeiten karitative Projekte zu unterstützen – in diesem Fall den Kinderschutzbund, die AZ-Aktion Helfen vor Ort und der internationale Jugendaustausch für Schülerinnen und Schüler. Und weil es ihm so wichtig ist, Musikliebhabern mal wieder ein kulturelles Angebot zu machen.

„Wir haben die Zusage für das Volkswagen Philharmonic Orchestra von der Volkswagen AG erhalten“, berichtet Dietmar Korzekwa, Vorsitzender des Lions Club Fördervereins. Und über die Bereitschaft des Landrates Dr. Andreas Ebel, den Lions den Schlosshof zu überlassen, habe er sich sehr gefreut.

Corona-Bedingungen und ein spezielles Hygienekonzept für die Veranstaltung

Nun organisieren die Lions ein Open Air Konzert unter Corona-Bedingungen. Das bedeutet: Maskenpflicht für alle Besucherinnen und Besucher bis zum Sitzplatz. Es gibt 234 Doppelplätze und 36 Einzelplätze, keine Pause, keine Bewirtung und keine Abendkasse. Das Hygienekonzept für die Veranstaltung steht, einschließlich eines Toilettenwagens.

Damit steht dem Genuss des Programms des Philharmonic Volkswagen Orchestra unter Leitung von Hans Ulrich Kolf nichts mehr im Wege. Unter dem Motto: „Erkennen Sie die Melodie“ spielt das Orchester beliebte Melodien aus Oper, Operette und Film. Die Besucherinnen und Besucher hören spritzige Ouvertüren von Carl Maria von Weber und Peter Iljitsch, Rossini und Tschaikowski, genauso wie Filmmelodien aus Ben Hur, Forest Gump und Pirates of the Caribean. Den Abschluss bilden Melodien aus Robin Hood, Die glorreichen Sieben und The Mask of Zorro. Korzekwa berichtet: „Der Auftritt des Philharmonic Volkswagen Orchestra unter Kolf wird zugunsten des Benefizgedankens von der Volkswagen AG gesponsert.“

Für Musiker und Bühnentechniker ist das eine Gelegenheit zum Auftritt vor Publikum

Organisator Alexander Michel ist folgendes wichtig: „Mit dem Lions Corona Sonderkonzert verfolgen die Lions mehrere Ziele: Es soll ein kulturelles Angebot für die Musikliebhaber sein. Es soll Geld für die Lions Projekte beschafft werden. Und den Musikern und Bühnentechniker soll eine Gelegenheit zum Auftritt vor Publikum und auch zum Geldverdienen geboten werden.“

Der Kartenvorverkauf für einen hoffentlich lauschigen Spätsommernachmittag im Schlosshof hat begonnen. Eintrittskarten für das Benefizkonzert sind ausschließlich im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr bei der Konzertkasse der AZ in Gifhorn, Steinweg 73, erhältlich.

Von der AZ-Redaktion