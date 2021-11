Lions Club Gifhorn-Südheide verkauft Hunderte Exemplare bei Bücherflohmarkt für den guten Zweck

Gifhorn

Rund anderthalb Jahre lagen die fast 10 000 Bücher im Lager. Gut sortiert, denn sie sollten bereits im vergangenen Jahr bei einem Bücherflohmarkt angeboten werden. Doch da kam Corona dazwischen. Am Wochenende nun fanden aber endlich Hunderte Exemplare neue Besitzer. Der Erlös aus dem Bücherflohmarkt des Lions Clubs Gifhorn-Südheide – es gibt außerdem den Lions Club Gifhorn – ist für einen guten Zweck bestimmt.

„Wir sind so froh, nach anderthalb Jahren wieder aktiv zu sein und die Lager zu räumen. Die Menschen haben trotz Corona den Wunsch, Bücher bei uns abzugeben, aber auch zu kaufen. Und wir hoffen“, sagt Claudia Hoppe. Sie steht am Samstagnachmittag mit Daniela Sievert-Meister und Dagmar Marcks-Lübbering im Eingangsbereich von Kaufland. Bereits am Freitag lief der Bücherflohmarkt den ganzen Tag, rund 15 Lions waren damit beschäftigt, ihn zu organisieren, aufzubauen, die Bücher zu verkaufen, alles wieder abzubauen – ehrenamtlich.

Denn der Erlös aus dem Verkauf soll dem Hospiz zufließen. Rund 9000 Euro kommen jährlich bei den zwei Flohmärkten zusammen. „Die Leute sind großzügig, weil es für einen guten Zweck ist“, sagt Claudia Hopp. Das Prinzip: Die Bücher werden von Privatleuten gespendet, von den Lions gelagert, sortiert und angeboten, und die Käufer spenden einen beliebigen Betrag für jedes Buch – zwei Euro sind die Richtlinie, es darf aber auch gerne mehr sein. „Es ist toll, mit dem Geld regionale Projekte unterstützen zu können“, betont Claudia Hopp.

Romane, Kinderbücher, Krimis, Weihnachtsbücher, Kochen, Ratgeber, Fantasy, Bücher über die Region: Die Auswahl ist groß, die Entscheidung fällt manchmal schwer. Damit das Angebot in den mehr als 350 Kisten auf knapp einem Dutzend Bierzeltgarnituren überschaubar für die Kunden und Kundinnen bleibt, ist alles nach Themen sortiert, jede Kiste beschriftet. „Das ist eigentlich die Ware, die im April 2020 verkauft werden sollte“, sagt Daniela Sievert-Meister. Viele Abende sei damals sortiert worden.

Das lesen die Gifhorner Lions

Die Gifhorner und Gifhornerinnen nehmen das Angebot gut an. „Viele kommen spontan vorbei, weil sie hier einkaufen. Andere kommen gezielt, bringen sogar Listen mit, was sie suchen – oder bei Buchreihen oder bestimmten Autoren, was sie schon haben“, hat Daniela Sievert-Meister beobachtet. Sie selbst hat auch schon Bücher für den Flohmarkt mitgebracht, aber sie kauft auch selbst welche. „Ich lese gerne ostfriesische oder nordfriesische Krimis“, verrät sie.

„Spannende Krimis“, stehen auch bei Dagmar Marcks-Lübbering im Bücherregal. „Aber nicht die aus Skandinavien. Die sind mir zu brutal. Und Autobiografien lese ich gerne“, sagt sie. Auf dem Bücherflohmarkt stöbert sie gerne in den Kisten – nach Büchern, die sie schon einmal gelesen hat. Aber weniger, um sie zu kaufen. „Ich erinnere mich dann gerne an die Geschichten.“ Auch Claudia Hopp hat ihre Favoriten: „Romane mit leichter Unterhaltung, Familiengeschichten, Autobiografien“, zählt sie auf.

Von Thorsten Behrens