Gifhorn

Eigentlich speist der Lions-Club Gifhorn-Südheide seine Spenden an gemeinnützige Institutionen unter anderem aus dem Verkauf auf den Bücher-Flohmärkten. Doch diese fielen wegen der Corona-Krise in diesem Jahr aus. Dennoch hatten die Spender noch Geld übrig für den Obdachlosen-Tagestreff MoinMoin in Gifhorn und das Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde.

Zweimal im Jahr bauen die Frauen der Lions im Eingangsbereich des Real-Einkaufszentrums mehrere Tischreihen auf und wuchten Kisten voller Bücher darauf. Der Erlös aus den Verkäufen der gebrauchten Schmöker geht an soziale Einrichtungen. In diesem Jahr haben sich die Lagerräume im ehemaligen Bundespolizei-Quartier am Wilscher Weg nicht geleert, sagen Jasmin Royer und Claudia Hopp von den Frauen des Lions-Clubs Gifhorn-Südheide. Denn die Bücherflohmärkte sind ausgefallen.

Kein Bücherflohmarkt – und auch keine Annahme

Enttäuscht seien nicht nur jene Stammkunden, die gern beim Bücherflohmarkt nach Lesestoff stöbern. Auch wer sein Bücherregal ausmisten und Platz für neue Bestseller schaffen wollte, bekam eine Absage. Ein zentraler Annahmetag wie sonst üblich war einfach nicht drin, sagt Hopp. „Wir bräuchten ein Hygienekonzept, das können wir nicht leisten.“ Auch eine spontane Annahme von Spenden einzelner – entweder bei ihr im Expert-Geschäft oder vor Ort am Lager – „ist nicht zu händeln“, sagt Royer. „Schade, dass es aktuell nicht funktioniert.“

Warum es dennoch Spenden gibt

Ebenfalls als Spendeneinnahmequelle entfallen ist der Pufferverkauf beim Schlossmarkt zum Advent, der ebenfalls der Pandemie zum Opfer fällt. Aufatmen können allerdings Uwe Bilau und Elisabeth Behrends vom Tagestreff MoinMoin sowie Bärbel Rogoschik vom Nabu-Artenschutzzentrum. Denn den Lions ist es trotz der Ausfälle gelungen, Spendenschecks über 2 000 beziehungsweise 1 000 Euro zu unterschreiben. Sie greifen auf Rücklagen und Mitgliederbeiträge zurück. Denn die sozialen Einrichtungen seien weiterhin – und wegen Corona wohl auch erst recht – auf diese Unterstützung angewiesen, so Royer und Hopp.

Dafür wird das Geld gebraucht

In der Tat: „Der Tagestreff ist nur zu 95 Prozent finanziert“, sagt Uwe Bilau. Der Rest sei „aus Eigenmitteln“, sprich Spenden zu stemmen. Da kämen die 2 000 Euro gerade recht. Ähnlich ist das im Artenschutzzentrum. „Futter“, sagt Rogoschik, was sie von den 1 000 Euro anschaffen wird. Aktuell kämen weniger Spenden von Privatleuten rein. „Da kann man aber auch niemandem einen Vorwurf machen.“

Von Dirk Reitmeister