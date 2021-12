Lichterfahrt durch Kästorf: So machen Landwirte den Kindern und Erwachsenen eine Freude

Kästorf

Der Weihnachtsmann fuhr am Sonntag durch Kästorf – begleitet von einem Rentier und mehr als 20 beleuchteten Treckern. Für die Kinder gab es Süßigkeiten – und von den Organisatoren die Ansage, aus dieser besonderen Treckertour eine Tradition machen zu wollen.

Gut verdoppelt hatte sich die Zahl der beleuchteten Gefährte bei der zweiten Auflage der Aktion. Waren es vergangenes Jahr noch elf, so hatten sich diesmal 21 Teilnehmer angemeldet. „Vor allem aus Kästorf, aber auch einige aus anderen Orten“, freute sich Initiator Nils Engelhard. Er selbst hatte seinen trecker natürlich auch geschmückt – und eine große Musikanlage hinten drauf gepackt. „Wir haben vier Trecker mit Musik, damit den ganzen Zug lang was zu hören ist“, sagte er. Gespielt wurde alles, was so angesagt ist an Weihnachtsmusik: Kinderlieder, Rock, Pop, Klassiker.

60 bis 80 Meter Lichterketten leuchteten und blinkten an jedem Fahrzeug. „Einige Teilnehmer sind in der Adventszeit schon woanders gefahren, die hatten ihre Trecker noch geschmückt und haben hier gleich noch einmal mitgemacht“, so Nils Engelhard. Auf einem Wagen stand ein großer Weihnachtsmann, die Lichter zeigten verschiedene Motive: „Jeder Wagen ist anders geschmückt, da steckt viel Herzblut drin“, ergänzte Jana Engelhard, seine Cousine.

Herzblut steckt aber nicht nur im Fahrzeugschmuck, sondern in der gesamten Aktion. „Wir wollen was machen, wovon die Menschen länger was haben. Nicht nur schnell durch den Ort fahren, dafür sind zwei Tage Vorbereitungen einfach zu schade“, sagte der Initiator. Also wurde Schritt gefahren – nicht zuletzt, damit Weihnachtsmann Thomas Brandt die 250 Tüten mit Schokoweihnachtsmann und anderen Leckereien an die Kinder verteilen konnte. Er saß auf einem extra dafür hergerichteten Anhänger auf einem großen Sessel, mit einem Rentier aus Holz vor sich. Die Tüten mit den Süßigkeiten hatte übrigens der Kästorfer Ortsrat für die Aktion gesponsert.

„Das ist der eigentliche Grund, warum wir das machen: für die Kinder. Die freuen sich so, wenn wir kommen, vergangenes Jahr habe ich sogar Sprachnachrichten von ihnen auf mein Handy bekommen, wie toll unsere Tour war.“ Doch nicht nur die Kinder waren begeistert – das halbe Dorf war auf den Beinen, schon bevor es losging säumten viele Menschen die Straßen entlang der Route. Feuerkörbe loderten, Musik war hier und da zu hören, Glühwein dampfte in den Bechern auf einigen Grundstücken. Für Nils und Jana Engelhard ist da klar: „Wir machen auch im kommenden Jahr weiter, auch wenn Corona kein Thema mehr ist. der 4. Advent wird ein fester Termin für diese Lichterfahrt.“

Und sicherlich ist dann auch Weihnachtsmann Thomas Brandt wieder dabei. Er dürfte aber schon vorher im Dorf noch einmal im Kostüm zu sehen sein. Denn seit mehr als zehn Jahren fährt er Heiligabend auf seinem Fahrrad als Weihnachtsmann durch Kästorf – ebenfalls, um den Kindern, für die er immer Süßigkeiten dabei hat, eine Freude zu machen

Von Thorsten Behrens