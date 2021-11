Gifhorn

Mit dieser Spontanaktion mitten im vorweihnachtlichen Lockdown im vergangenen Jahr haben Landwirte in und um Gifhorn für Gänsehautmomente bei Alt und Jung gesorgt. Kurzerhand schmückten sie ihre Schlepper und fuhren mit Weihnachtsmusik durch den Landkreis. Dafür wurden sie euphorisch gefeiert.

Appell: Zuschauer müssen sich an Corona-Regeln halten

An einer Neuauflage tüftelt die Aktion „Land schafft Verbindung“ schon seit einiger Zeit. Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes steht nun fest, dass die Tour am Samstag, 4. Dezember, angehen kann. Die Mahnung von Mitorganisator Marcel Kröger ist jedoch eindringlich: „Wenn es am Straßenrand Verstöße gegen Corona-Regeln gibt, müssen wir sofort abbrechen.“

Start ist in Neubokel

Start ist um 16.30 Uhr in Neubokel. Von dort geht es über Wilsche, BGS-Siedlung, Celler Straße Wittkopsweg, Allerstraße, Braunschweiger Straße, Wolfsburger Straße, Calberlaher Damm, Bodemannstraße, Konrad-Adenauer-Allee bis nach Gamsen und Kästorf.

Einmaliger Aktionstag am 4. Dezember

Viel Zeit und Aufwand stecken die Landwirte in die Aktion. Deshalb wird es in diesem Jahr auch nur eine Tour durch Gifhorn geben. Auch im Nordkreis plant eine Gruppe von „Land schafft Verbindung am ersten Dezember-Wochenende eine Lichterfahrt.

Von Andrea Posselt