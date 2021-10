​Leuchtendes Zeichen zum Weltmädchentag: Gifhorner Gebäude erstrahlen in Pink

Gifhorn

Es wird wieder pink: Anlässlich des Weltmädchentages erstrahlen am Montag, 11. Oktober, bundesweit bekannte Gebäude und Wahrzeichen in Magenta, so auch in Gifhorn. Die Beteiligung an der von Plan International initiierten Aktion wächst dabei stetig – auch in der Mühlenstadt.

Allein in diesem Jahr sind in Gifhorn gleich drei Gebäude hinzugekommen, um die Forderung nach Chancengleichheit für Mädchen deutlich zu machen. Mit Einbruch der Dunkelheit werden am Weltmädchentag das Gifhorner Schloss, die Gifhorner Hochzeitsmühle Lady Devorgilla, die Stadthalle und das FBZ Grille pinkfarben angestrahlt – wie bereits in den Vorjahren. Dazu kommen in diesem Jahr erstmals auch das Jugendhaus des Gifhorner Kinderschutzbundes, das Mehrgenerationenhaus und Gebäude der Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft.

Mädchen haben oft keine Rechte

Seit 2003 setzt sich Plan International gezielt dafür ein, dass Mädchen überall auf der Welt die gleichen Möglichkeiten erhalten wie Jungen. Viele Mädchen sind benachteiligt, oft sind sie Gewalt schutzlos ausgeliefert. Wie viele, das lässt sich nur ahnen. Weltweit gibt es rund 1,2 Milliarden Mädchen – und in vielen Staaten haben sie weniger Rechte als Jungen. Mehr als 30 Millionen Mädchen, die eigentlich eine Grundschule besuchen sollten, gehen weltweit nicht zur Schule – oft, weil sie im Haushalt helfen müssen. Mädchen leiden unter Kinderehen – laut Unicef werden mehr als zehn Millionen Mädchen jährlich, die noch nicht volljährig sind, verheiratet – und Genitalverstümmelungen.

Corona verschärft die Situation

Sevdeal Erkan-Cours, Gleichstellungsbeauftragte Stadt Gifhorn, Andrea Kolbe von der Plan-Aktionsgruppe Wolfsburg-Gifhorn und Mehtap Aydinoglu von der Stabsstelle Integration des Landkreis Gifhorn machen deutlich, wie wichtig es ist, auf die strukturelle Benachteiligung von Mädchen und Frauen hinzuweisen. In Krisensituation verschärfen sich Ungleichheiten und bedrohliche Verhältnisse erwiesenermaßen, sagen sie. Das habe sich in den vergangenen Monaten besonders an der Corona-Pandemie gezeigt – auch in Deutschland.

Laut Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Mädchenpolitik berichten Fachkräfte aus der Beratungsarbeit mit Mädchen derzeit verstärkt von Einsamkeit, Isolation, Antriebslosigkeit, Traurigkeit und Depressionen bis hin zum Suizid. Im Zusammenhang mit der Pandemie wird von multiplen Problemen und Konflikten berichtet, darunter Konflikte zuhause, finanzielle Schwierigkeiten, Leistungsdruck und fehlende Infrastruktur zum Lernen, gesundheitliche Schwierigkeiten, Gewalt, Verunsicherung und Langeweile. Gleichzeitig fehlten während des Lockdowns zeitweise die Anlaufstellen und Beratungsangebote und Orte.

Im Landkreis Gifhorn gibt es Hilfe

Derartige Anlaufstellen sind beim Landkreis Gifhorn die Stabsstelle Integration sowie die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises und der Stadt Gifhorn. Sie vermitteln auch Kontakte zu weiteren Anlauf- und Beratungsstellen. Einer dieser Orte, die langjährige Mädchengruppe des Kinderschutzbundes, musste allerdings kürzlich aufgelöst werden. Daher wird für die offene Mädchenarbeit im Gifhorner Kinderschutzbund derzeit eine Honorarkraft für vier Stunden in der Woche gesucht. Interessierte nehmen gerne direkt Kontakt per E-Mail an Info@kinderschutzbund-gf.de auf.

Von der AZ-Redaktion