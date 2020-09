Gifhorn

Die AZ bekommt regelmäßig Zuschriften von Lesern, die sie auch veröffentlicht. Zu der Aktion des Landkreises „Natürlich wild!“ schickte Ursel von Grünhagen diese Zeilen:

Der Landkreis hat die Aktion „Natürlich wild“ für mehr Artenvielfalt initiiert. Er selber geht mit gutem Beispiel voran und übernimmt die Kosten, wenn Bürger Flächen aufwerten wollen. Das hält Ursel von Grünhagen aus Müden für zu kurz gedacht.

Anzeige

Diese Initiative hört sich wunderbar an. Doch es muss etwas weiter gedacht werden. Es werden Gelder für die Blühstreifen zur Verfügung gestellt, Ackerflächen werden bepflanzt nur für eine Saison, genau so lange das Geld ausreicht. Danach wird alles wieder umgepflügt. In der Gemarkung Müden, sowie auch sicherlich in anderen Teilen unseres Landkreises, gibt es viele Feld- und Wiesenwege, die früher einen breiten unbearbeiteten Randstreifen hatten. Heute wird alles erst mit Unkrautvernichter bespritzt und anschließend einfach umgepflügt. Die Obstbäume, die als Ausgleichsmaßnahmen gepflanzt wurden, werden nicht mehr gepflegt, höchstens mit der Kettensäge für die großen landwirtschaftlichen Fahrzeuge freigesägt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Für die Artenvielfalt soll’s an vielen Stellen blühen

Fast alle unsere Wege werden mehrmals jährlich von den großen Güllefahrzeugen heimgesucht und regelrecht verwüstet. Kein Fuhrunternehmen kümmert sich um die Wiederherstellung der Wege, hierfür muss der Steuerzahler geradestehen. Eine Grenzeinhaltung, die für jeden normalen Bürger gilt, gibt es für die Landwirtschaft leider nicht. Wenn jeder Landwirt nur seinen Acker bestellt, die Wege nicht als Wendeplatz nutzt und zerwühlt, würden sich auch die Wildpflanzen an den Wegen wieder erholen und zu einer natürlich wilde Landschaft werden. Für Hunde besteht ein für mich verständlicher Leinenzwang, doch auf den nicht mehr vorhandenen Seitenstreifen gibt es keine Vögel, Rebhühner, Fasanen oder sonstige kleine Wildtiere. Alle würden sich freuen, wenn der Landkreis und auch die Kommunen ein Auge auf den Umgang mit der Landschaft werfen und den sorgsamen Umgang einfordern.

Von AZ-Leserin Ursel von Grünhagen