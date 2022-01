Gifhorn

Es hätte schlimmer kommen können: Auf diese kurze Formel lässt sich das Corona-Fazit von Gifhorns Buchhändler Lutz Dänzer zusammen fassen. Von den 3,2 Prozent mehr Umsatz während der Pandemie, die der Börsenverein des Deutschen Buchhandel bilanziert, spürt er nichts. Seine Erfahrungen spiegeln aber durchaus die der Branche wider.

Denn auch der Börsenverein stellt fest, dass der stationäre Handel nicht vom Leseboom in Corona-Zeiten profitiert, sondern der Zuwachs hauptsächlich aus dem Online-Geschäft kommt. „Gerettet hat uns ein bisschen der Online-Handel, der nach oben gegangen ist“, sagt Dänzer.

Von 2019 auf 2020 habe sein Shop auf der gemeinsamen Homepage von Dänzer und Nolte „eine immense Steigerung“ verzeichnet, auch von 2020 auf 2021 habe es eine zweistellige Zuwachsrate gegeben. So kann Dänzer unterm Strich sagen, dass es eines seiner Geschäfte geschafft habe, das Vor-Corona-Ergebnis zu erreichen, das andere nicht. „Das Bargeschäft allein hätte das nicht geschafft.“

Das ist das Futter für Gifhorner Leseratten Bei Gifhorner Leseratten ist vor allem die „erzählende Literatur“ gefragt, sagt Buchhändler Lutz Dänzer. Viele Krimis gehen über den Ladentisch. „Historische Romane gehen super.“ Die Nachfrage von Kindern und Jugendlichen sei „nachhaltig gut“. „Das ist eine gute Warengruppe.“ Gefragt sei fantastische Literatur. Die reicht laut Dänzer von Geschichten mit sprechenden Tieren für Kinder bis hin zu Fantasy und Science Fiction für Jugendliche. Bei Reiseliteratur spüre man den Trend: „Deutschland, Norddeutschland, Niedersachen und Harz laufen super.“ Wanderkarten und -führer für das Mittelgebirge seien gefragter denn je. Fernreise-Bücher blieben dagegen im Regal stehen.

In der Gifhorner Fußgängerzone fehlt Frequenz

„Es war kein super Jahr, aber angesichts dieser Rahmenbedingungen bin ich sehr zufrieden“, sagt Dänzer. „Die Kunden, die da sind, kaufen gut.“ Aber es seien eben weniger Kunden da. Die Frequenz in der Fußgängerzone gebe es nicht her. Vielen Leuten fehle die Lust am Bummeln und Einkaufen in der Innenstadt. Aus diesem Grund sah Dänzer während der Lockdowns seinen Status als „täglicher Bedarf“ auch nüchtern: Was nütze es zu öffnen, wenn seine Innenstadt-Kollegen aus anderen Branchen dicht bleiben müssen und somit kaum jemand in die Fuzo komme?, fragte er sich seinerzeit schon.

Wann Online-Kunden auch ins Geschäft kommen

Während des Lockdowns haben sich laut Dänzer 80 Prozent der Online-Besteller die Ware per Post nach Hause senden lassen. Inzwischen laufe es wieder so wie immer, wenn die Geschäfte offen sind: Zwei Drittel der Online-Kunden holten die Ware im Geschäft ab.

Von Dirk Reitmeister