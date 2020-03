„Lernen absolut nachrangig“: Das rät eine Kinderpsychologin in der Corona-Krise

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Wie gehen Familien mit der Corona-Krise um? Was ist für Eltern im Homeoffice, was in Sachen Schule für Kinder zu Hause überhaupt möglich? Fragen an Eva Busch vom Winnicott-Institut in Hannover.

Frau Busch, der Kampf gegen das Coronavirus bewirkt auch, dass Eltern oder zumindest ein Elternteil plötzlich rund um die Uhr mit den Kindern zu Hause ist. Wie geht man als Familie damit um?

Zunächst einmal muss man sich klar machen: Es handelt sich hier nicht um zusätzliche Ferien. Diese Situation bedeutet für viele Familien unglaublichen Stress. Die Eltern müssen mit den Arbeitgebern klären, was möglich ist, damit Job und Arbeit zu vereinbaren sind. Die Kinder können nicht in die Kita und nicht in die Schule, über lange Zeit. Das belastet alle Erwachsenen gleichermaßen.

Vielleicht gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Wie erklären Eltern kleinen Kindern, was gerade passiert, warum die Kita zu ist?

Ich würde einfach sagen, die Erzieherinnen sind krank oder die Erzieherinnen können nicht arbeiten. Es ist nicht schlimm, wenn man Kindern sagt, dass es jetzt so etwas wie das Coronavirus gibt. Aber gerade die ganz Kleinen, die Krabbelkinder, können doch gar nicht verstehen, was sich hinter dem Virus mit all seinen Konsequenzen verbirgt. Sie freuen sich nur, dass die Eltern zu Hause sind. Aber vor allem die Kleinen spüren natürlich auch den Druck, die Spannung, unter der die Eltern stehen. In einer Situation wie der jetzt wird es schnell passieren, dass die Erwachsenen sich streiten, weil unklar ist, wer wem wie helfen kann. Es ist insgesamt eine sehr belastende Zeit für Familien.

Sie beraten seit Jahrzehnten Eltern im Winnicott-Institut. Haben Sie so eine Situation schon einmal erlebt?

Ich denke: nein. Sie wird sicher dadurch noch verschärft, dass sich mittlerweile in vielen Familien durchgesetzt hat, dass beide Eltern arbeiten. Das heißt, es muss ein neues Arrangement gefunden werden, das tragfähig ist.

Viele Eltern erwarten, dass zumindest in Grenzen so etwas wie Unterricht, Lernen trotz der Schulschließungen zu Hause weiter geht. Viele Lehrer versorgen ihre Schüler ja auch mit Stoff. Was ist in dieser Situation eigentlich realistischerweise zu erwarten?

Ich persönlich denke, wir befinden uns alle zurzeit in einer absoluten Ausnahmesituation. Für manche, medizinisches Personal beispielsweise, ist sie sogar gefährlich. Da ernsthaft an das Durchsetzen eines heimischen Unterrichtskonzepts zu glauben, halte ich nicht für angemessen. Natürlich kann man mit den Kindern zu Hause malen, Bücher vorlesen, auch mal Matheaufgaben machen. Aber lernen finde ich in dieser Situation absolut nachrangig. Wir sind alle ein bisschen neben der Spur. Die halbe Welt macht sich Sorgen, wie es weiter geht. Vor allem für Kita- und Grundschulkinder ist es jetzt wichtig, dass sie sich zu Hause aufgehoben und sicher fühlen. Und für Eltern ist wichtig, dass sie in Ruhe arbeiten können.

Was können Eltern gegen permanenten Netflix- oder Internetkonsum tun? Auch da droht ja Streit, vor allem wenn man ständig aufeinander hockt.

Schulkinder können auch mal ein paar Stunden alleine sein. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn sie ein paar Tage lang viel länger als sonst vor dem Fernseher sitzen oder im Internet surfen. In Notsituationen herrschen andere Regeln. Erst wenn sie gar nicht anderes mehr machen wollen, müssen die Eltern wohl mal den Stecker ziehen. Am Schwierigsten ist die Situation wohl für die Abiturienten. Alle anderen haben frei, nur sie müssen lernen. Und dann ist die gesamte Atmosphäre auch noch von einer hoch ansteckenden Krankheit geprägt. Sie können dennoch nicht die ganze Zeit daddeln. Sonst schaffen sie die Klausuren nicht.

Zur Person: Professor Dr. Eva Busch ist Leiterin des Winnicott-Institut am Maschsee in Hannover. Die analytische Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche ist 1955 geboren. Das Institut ist ein psychosoziales Zentrum mit breitem Therapie- und Beratungsangebot, Ambulanz und einem medizinischen Versorgungszentrum.

Von Jutta Rinas