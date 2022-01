Gifhorn

Gegen 20.30 Uhr am Samstag lief der Alarm bei der Leitstelle auf: Im Lerchenfeld war ein Feuer an einem Gebäude gemeldet. In einem Unterstand, in dem sich unter anderem Mülltonnen und Reifen befanden, brannte es. Was die Sache brenzlig machte: In dem Verschlag befanden sich auch fünf Gasflaschen, die brannten. Einsatzleiter Frank Maiwald reagierte prompt und löste Vollalarm aus. 22 Feuerwehrleute waren schließlich am Einsatzort.

Sicherheitsventile der Gasflaschen öffneten sich

Zu Explosionen kam es zum Glück nicht. Die Sicherheitsventile der Gasflaschen öffneten sich, so dass das Gas entströmen konnte. Die Feuerwehr kühlte die Flaschen. Der Unterstand brannte komplett nieder. Die Gifhorner Einsatzkräfte hatten das Feuer rasch unter Kontrolle. Flammen, die auf ein angrenzendes Terrassendach übersprangen, konnten schnell gestoppt werden.

Der Einsatz war um 21.45 Uhr beendet. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Von Andrea Posselt