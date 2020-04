Leni und Mats geben Tipps für Bücherwürmer

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Fünf Wochen sind vorüber. Fünf Wochen, die wir bereits in Corona-Isolation verbringen. Keine Schule, kein Kindergarten. In dieser Zeit haben wir viel gelernt: über ein Virus, das die Welt verändert, über die Ohnmacht einer ganzen Gesellschaft, über uns selbst. Und es geht weiter. Eine Veränderung der Situation ist bei uns mit Erstklässlerin und Kindergartenkind noch lange nicht in Sicht – und dennoch verabschieden sich Leni und Mats heute von ihren Lesern. Es war eine aufregende Zeit, aber die fünf Wochen sind jetzt eben vorbei. Und damit auch in den nächsten Wochen nicht so schnell Langeweile bei unseren Leser-Familien aufkommt, haben die Geschwister heute ein paar Langzeit-Tipps parat. Leni und Mats erzählen von ihren Lieblingsbüchern.

Lesestunde im Garten: Bei schönem Wetter machen es sich Leni und Mats gern mit Büchern im Tipi gemütlich. Quelle: Janine Kluge

Bei Leni ist seit Monaten die Buchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer der Dauerliebling. Mats hingegen kann alle Bücher von Axel Scheffler und Julia Donaldson („ Grüffelo“) auswendig. Sein Lieblingsbuch momentan ist allerdings von einer Wolfsburger Autorin. Nicole Maass hat der Dreijährige bei einem Bilderbuch-Sonntag in Wolfsburg kennen (und lieben) gelernt. Ihr Buch über den Drachen Flox mit eigener Widmung liest er (am liebsten mit Papa) rauf und runter – immer wieder. Mats erzählt, warum:

„Drachenhaus – Der Drache liest“ von Nicole Maass:

„Die sind immer so spannend“, sagt Mats über die Geschichten des Drachen Flox. „Und alles ist so schön bunt.“ In der Tat sind die Bilder in dem Buch ebenso fantasievoll wie die Geschichten selbst. Die Wolfsburgerin Nicole Maass schreibt über den kleinen Drachen Flox, der dem Regenbogen das Hexenhaus zeigt, in welchem der alte Vorlesedrache Silberrücken wohnt. Gemeinsam mit den Waldtieren lauschen sie seinen fantasievollen Geschichten über Mut, Tapferkeit und Freundschaft.

Mats mit seinem aktuellen Lieblingsbuch „Drachenhaus“ von der Wolfsburger Autorin Nicole Maass. Quelle: Janine Kluge

„Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer :

Seit 2013 lässt Autorin Margit Auer mit der Buchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ Kinderherzen höher schlagen. Auch das von Leni – und mir. Regelmäßig reiht sich Auer mit ihren Neuveröffentlichungen über die Wintersteinschule, an der es eine Klasse gibt, wo Kinder magische Tiere als Freund fürs Leben finden, auf den vordersten Plätzen der Bestsellerlisten ein. „Es macht Spaß die Bücher zu lesen, weil sie sehr geheimnisvoll sind, aber auch lustig ist. Es ist immer so spannend, dass ich nach jedem Kapitel sofort weiterlesen möchte“, sagt Leni, die am liebsten auch an der Wintersteinschule wäre. „Und das Ende von jedem Buch macht immer gleich wieder Lust auf den nächten Band.“

„ Grüffelo“ und Co. von Axel Scheffler und Julia Donaldson:

Scheffler malt, Donaldson schreibt. Dieses Zweiergespann ist seit Jahren aus keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken. Auch bei uns stapeln sich die Bücher der beiden. Als Zweijähriger fing bei Mats die Liebe zu den meist in Reimform geschriebenen Büchern des Duos an.

Zwischendurch immer ein schneller Lesespaß: Die Bücher von Axel Scheffler und Julia Donaldson sind bei Groß und Klein beliebt. Quelle: Janine Kluge

Angefangen beim Grüffelo, sind weitere Lieblinge aus der Scheffler-Donaldson-Reihe die Titel „Stockmann“, „Superwurm“, „Der Riese Rick macht sich schick“ und „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ – übrigens auch als Hörbuch nett.

„Der kleine Drache Kokosnuss“ von Ingo Siegner:

Bei Leni fing im Kindergartenalter die Freude an den Geschichten über Kokosnuss an. Klar, dass sie die Begeisterung an unseren kleinen Abenteurer Mats weitergegeben hat. Die Geschichten (es gibt mittlerweile 29 Bände) sind vom hannoverschen Autor Ingo Siegner wunderbar erzählt und auch illustriert.

Lesespaß für die ganze Familie: „Der kleine Drache Kokosnuss“ von Ingo Siegner. Quelle: Janine Kluge

Für den Einstieg können wir absolut das „Vorlese-Bilderbuch“ (auch bekannt unter „Die ersten Abenteuer“) über den Drachen Kokosnuss empfehlen.

Von Janine Kluge