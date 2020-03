Leni und Mats: Knete kann man kinderleicht selber machen

Peine/Wolfsburg/Gifhorn

„Mama?“ Es klopft an der Tür zu meinem Übergangsbüro im Keller unseres kleinen Hauses. „Mamaaaa?“ Ja, der Schritt in das Homeoffice der Eltern ist für Kinder in diesen Wochen ein leichter. Die Tür geht auf. „Mama, was machen wir heute?“

Leni (6) und Mats (3) sind wie viele Kinder auf der ganzen Welt derzeit zu Hause. Keine Schule, kein Kindergarten. Der Sportverein ist dicht, und auch Verabredungen werden gemieden. Es ist die soziale Isolation, zu der wir wegen der Corona-Pandemie gezwungen werden. Doch die Kinder sehen darin auch Vorteile: Endlich noch mehr Zeit, um all die Dinge zu machen, die sonst viel zu oft hinten anstehen müssen. Und darum heißt es heute: Knete selber machen.

Für selbstgemachte Knete benötigt man nur wenige Zutaten: Wasser, Mehl, Salz, Öl und Lebensmittelfarbe. Die Herstellung ist kinderleicht. Quelle: Janine Kluge

Leni knetet meist mit Bienenwachs, was allerdings viel Geduld erfordert. Eine gute Alternative für kleine Kinderhände ist deshalb, Knete selbst herzustellen. Die lässt sich ganz wunderbar mit wenigen Zutaten zusammenmixen. Und das Beste: Sie ist frei von schädlichen Zutaten, Stabilisatoren oder Weichmachern. „Unsere“ Knete ist sogar essbar – wenn man es denn salzig mag.

Unsere Serie: Fünf Wochen mit Leni und Mads Es sind fünf Wochen. Oder knapp 35 Tage. Keine Schule, kein Kindergarten. Dafür Home Office und viel freie Zeit für die Kinder. Die Corona-Krise ist für alle Familien eine große Herausforderung – auch für Redakteurin Janine Kluge, die mit ihren Kindern Leni (6) und Mats (3) den Spagat zwischen Heimarbeit und Kinderalltag macht. In der neuen Serie „5 Wochen mit Leni und Mats“ nehmen die Kinder Sie mit auf eine Reise durch diese aufregende Zeit und geben jeden Tag Tipps und Anregungen zur Freizeitgestaltung abseits von Fernsehen und Smartphone.

Farbe aus Gemüse- oder Pflanzenschalen

Schnell suchen wir die Zutaten zusammen: Mehl, Salz, Pflanzenöl und Wasser. Dazu Lebensmittelfarbe. Wir haben noch vom Basteln die kleinen Tuben im Schrank (bei Leni und Mats sehr beliebt, da sie beim Ausdrücken lustige Geräusche machen). Es lassen sich aber auch ganz einfach natürliche Farben aus Gemüse- oder Pflanzenschalen wie roter Bete, Kurkuma oder Heidekraut herstellen. Dazu gibt es im Internet vielfältige Anleitungen.

Die Lebensmittelfarbe wird in Wasser und Öl aufgelöst. Dann kommt das Mehl-Salz-Gemisch hinzu. Quelle: Janine Kluge

Wie immer, wenn es ums Kochen, Matschen und Verkneten geht, gibt es bei Leni und Mats erst einmal Streit. Wer darf das Mehl abwiegen? Wer rührt um? Wer verknetet welche Farbe? Wir verteilen die Aufgaben immer gerecht – bleibt aber das Problem: Wer fängt an? Hach, die Geschwister schaffen es, aus jeder Situation einen Wettkampf zu machen.

Knetmasse hält sich mehrere Wochen

„Das geht ja schnell“, freut sich Leni, als sich nach wenigen Handgriffen bereits die Knete erahnen lässt. „Und die Farben sind voll schön.“ Mats ist schnell im Knetfieber. Als erstes muss natürlich ein Dino her – die Wahl fällt auf einen Plesiosaurus in einem kräftigen Blau. Gefolgt von vielen, vielen Schnecken. Auch ich knete mit. Es ist ja tatsächlich irgendwie entspannend.

Kuchen, Dino, Schneckenfamilie – aus der farbenfrohen Knete entstehen kleine Kunstwerke. Quelle: Janine Kluge

„Kann ich morgen wieder kneten“, fragt Mats nach dem kreativen Nachmittag. Kein Problem! Die Knete verpacken wir luftdicht und lagern sie im Kühlschrank. So hält sie sich mehrere Wochen. Wenn die Knetmasse zu trocken wird, kann sie einfach mit etwas Wasser oder Öl wieder geschmeidig gemacht werden. Und diese Dinge sollten auch ohne Hamsterkäufe in jeden Haushalt vorhanden sein.

Viel Freude beim Nachmachen!

Schritt für Schritt: So stellt ihr Knete her Wie kann ich Knete selber herstellen? Das erklärt euch Leni (6) in einer kinderleichten Anleitung. Und für kleine Künstler hat sie sogar noch einen Extra-Tipp parat. Hallo, hier ist wieder Leni, und ich habe gestern mit meinem Bruder Mats Knete selber hergestellt. Das war ganz einfach. Wir haben die Zutaten dafür in unserem Backschrank gefunden. Schaut doch auch mal bei euren Vorräten nach. Hier ist das Rezept: 750 g Weizenmehl 500 g Salz 2 Esslöffel neutrales Pfanzenöl 250 ml lauwarmes Wasser Lebensmittelfarben oder andere Färbemittel Außerdem benötigt ihr eine große Rührschüssel und pro Farbe eine kleinere Schüssel. Und dann kann es auch schon losgehen. Das Mehl und das Salz wird in der großen Schüssel gut vermischt. Dann stellt ihr die kleinen Schüsseln bereit und verteilt das Wasser gleichmäßig darauf. Die unterschiedlichen Farben werden dann zu jeder Schüssel mit Wasser hinzugegeben. Jetzt das Öl gleichmäßig auf alle Schüsseln verteilen. Bei vier Farben ist das jeweils ein halber Esslöffel pro Schale. Nun müsst ihr das Mehl-Salz-Gemisch in vier gleiche Teile teilen und einen Teil in jede Schüssel geben. Alle vier Mischungen müssen gut verrührt werden. Jetzt braucht ihr nur noch die Arbeitsfläche mit Mehl zu bestäuben und die Masse gut durchzu kneten – wie Brotteig. Das macht ihr so lange bis die Knetmasse schön geschmeidig ist. Und schon kann der Knetspaß beginnen! Wenn ihr genug geknetet habt, solltet ihr die Knete gut luftdicht verpacken und im Kühlschrank aufbewahren. So hält sie sich problemlos mehrere Wochen. Sollte die Masse, auch vielleicht während des Knetens, zu trocken werden, einfach mit etwas Wasser oder Öl wieder geschmeidig kneten. Extra-Tipp: Die bunten Modelle können auch getrocknet werden oder besser noch im Ofen gebacken und somit dauerhaft haltbar gemacht werden. Den Backofen dafür auf etwa 80 Grad vorheizen und etwa 20 Minuten backen. Die Backzeit hängt natürlich stark von der Dicke der Objekte ab. Deshalb immer mal wieder einen Blick in den Ofen werfen, damit die Kunstwerke nicht verbrennen. Das Rezept stammt aus dem Internet von smarticular.net. Dort gibt es auch viele weitere Anregungen zum Thema „Nachhaltig Leben“.

